Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дивіться також Незвичний для квітня холод і заморозки до -4 вдарять з новою силою: якою буде погода цього тижня
Що відомо про заморозки України?
28 квітня по всій території України, окрім Криму, оголошено ІІ рівень небезпеки через заморозки 0 – 3 градуси.
У Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Полтавській та Вінницькій областях така небезпека протримається до 30 квітня. У Вінницькій області можлива температура до -5 градусів вночі.
У Кіровоградській області заморозки прогнозують до 1 травня.
Де в Україні будуть заморозки 28 квітня
В одному з регіонів температура повітря опустилася до -10 градусів
27 квітня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -10 градусів. Гора розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Для порівняння, зауважимо, що напередодні температура повітря на цій горі становила 1 градус морозу, а 2 дні тому – -3 градуси.