Лише ближче до кінця тижня можливе часткове потепління. Про це свідчить прогноз українського синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Як зміниться погода цього тижня?

У понеділок, 27 квітня, на крайньому сході та у Сумській області пройдуть незначні дощі та мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 градусів, можливі заморозки 0…-4 градусів, удень пргнозують +8…+13 градусів.

У вівторок, 28 квітня, на Лівобережжі можливий слабкий дощ із льодяною крупою. Температура повітря вночі буде +1…+6 градусів, можливі заморозки в межах 0…-4 градусів, за винятком півдня. Вдень передбачають +10...+16 градусів.

У середу, 29 квітня, у більшості областей, за винятком заходу, пройдуть незначні дощі, у північних регіонах - з мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 градусів, удень очікується +8...+13 градусів.

У західних та північних регіонах прогнозують нічні заморозки в повітрі в межах 0…-4 градусів. Найтепліші умови передбачають у Криму та на Закарпатті, там стовпчики термометрів показуватимуть +14...+16 градусів.

У четвер, 30 квітня, у більшості областей України, за винятком західної частини, випадуть короткочасні дощі, місцями можлива гроза та дрібний град. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1…+6 градусів.

У західних та північних областях утримаються заморозки у повітрі в межах +1…+6 градусів. У денні години, згідно з прогнозом, повітря прогріється і стовпчики термометрів показуватимуть значення +10…+15 градусів.

У п'ятницю, 1 травня, на крайньому заході, у північних, східних та місцями центральних областях випадуть невеликі, часом помірні дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +2…+7 градусів, можливі заморозки в межах 0…-3 градусів, удень пригріє до +10...+16 градусів.

Що чекати від погоди на вихідних?

У суботу, 2 травня, у Приазов'ї можливі незначні дощі. Температура повітря вночі буде +2…+7 градусів, можливі заморозки в межах 0…-3 градусів. Удень пригріє до +12…+17 градусів, на північному сході - до +10 градусів.

У неділю, 3 травня, у Криму та Приазов'ї випаде дощ. Температура повітря вночі буде +2…+7 градусів, місцями заморозки до -3 градусів, удень вона зросте до +15...+20 градусів, на крайньому заході пригріє до +22 градусів.

Коли зміниться погода?

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що з травня очікується поступове потепління, проте наразі прогностичні моделі не дають точних результатів. До цього ще пануватиме нестабільна погода.

Синоптик Віталій Постригань попереджав, що початок поточного тижня ще утримає нічні заморозки в Україні, ситуацію погіршуватиме рвучкий вітер. Тому відчутного потепління в Україні до кінця квітня не очікується.

До слова, нагадаємо, що синоптики раніше вже пояснювали, що опади у вигляді мокрого снігу та заморозки наприкінці квітня не є нормою для більшості областей України, проте інколи подібні явища можуть ставатися.