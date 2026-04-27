Только ближе к концу недели возможно частичное потепление. Об этом свидетельствует прогноз украинского синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Как изменится погода на этой неделе?

У понедельник, 27 апреля, на крайнем востоке и в Сумской области пройдут незначительные дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, возможны заморозки 0...-4 градусов, днем пргнозируют +8...+13 градусов.

У вторник, 28 апреля, на Левобережье возможен слабый дождь с ледяной крупой. Температура воздуха ночью будет +1...+6 градусов, возможны заморозки в пределах 0...-4 градусов, за исключением юга. Днем предусматривают +10...+16 градусов.

У среду, 29 апреля, в большинстве областей, за исключением запада, пройдут незначительные дожди, в северных регионах - с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, днем ожидается +8...+13 градусов.

В западных и северных регионах прогнозируют ночные заморозки в воздухе в пределах 0...-4 градусов. Самые теплые условия предусматривают в Крыму и на Закарпатье, там столбики термометров будут показывать +14...+16 градусов.

У четверг, 30 апреля, в большинстве областей Украины, за исключением западной части, выпадут кратковременные дожди, местами возможна гроза и мелкий град. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...+6 градусов.

В западных и северных областях сохранятся заморозки в воздухе в пределах +1...+6 градусов. В дневные часы, согласно прогнозу, воздух прогреется и столбики термометров будут показывать значение +10...+15 градусов.

У пятницу, 1 мая, на крайнем западе, в северных, восточных и местами центральных областях выпадут небольшие, временами умеренные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +2...+7 градусов, возможны заморозки в пределах 0...-3 градусов, днем пригреет до +10...+16 градусов.

Что ждать от погоды на выходных?

У субботу, 2 мая, в Приазовье возможны незначительные дожди. Температура воздуха ночью будет +2...+7 градусов, возможны заморозки в пределах 0...-3 градусов. Днем пригреет до +12...+17 градусов, на северо-востоке - до +10 градусов.

У воскресенье, 3 мая, в Крыму и Приазовье выпадет дождь. Температура воздуха ночью будет +2...+7 градусов, местами заморозки до -3 градусов, днем она вырастет до +15...+20 градусов, на крайнем западе пригреет до +22 градусов.

Когда изменится погода?

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что с мая ожидается постепенное потепление, однако пока прогностические модели не дают точных результатов. До этого еще будет царить нестабильная погода.

Синоптик Виталий Постригань предупреждал, что начало текущей недели еще удержит ночные заморозки в Украине, ситуацию будет ухудшать порывистый ветер. Поэтому ощутимого потепления в Украине до конца апреля не ожидается.

К слову, напомним, что синоптики ранее уже объясняли, что осадки в виде мокрого снега и заморозки в конце апреля не являются нормой для большинства областей Украины, однако иногда подобные явления могут происходить.