Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Як зміниться погода 29 квітня?

У середу в Україні збережеться хмарна погода. Вночі опадів не очікується, тоді як вдень місцями можливий невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західного напрямку 5 – 10 метрів на секунду.

У нічні години доби в більшості регіонів прогнозують заморозки 0 – 3 градусів тепла. Вдень температура повітря коливатиметься 6 – 11 градусів тепла, але на Закарпатті буде тепліше – до 14 градусів.

У південних областях вночі очікується 1 – 6 тепла, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0 – 3, а вдень повітря прогріється до 9 – 14 тепла.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +8...+10;

Ужгород +11...+13;

Львів +8...+10;

Івано-Франківськ +8...+10;

Тернопіль +8...+10;

Чернівці +9...+11;

Хмельницький +8...+10;

Луцьк +7...+9;

Рівне +7...+9;

Житомир +8...+10;

Вінниця +8...+10;

Одеса +11...+13;

Миколаїв +11...+13;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +10...+12;

Черкаси +8...+10;

Чернігів +8...+10;

Суми +7…+9;

Полтава +8...+10;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +11...+13;

Донецьк +10...+12;

Луганськ +10...+12;

Харків +9…+11.



Погода в Україні на 29 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Коли в Україну прийде потепління?

Синоптики повідомляють про підвищення температури повітря на початку травня. У перші дні п'ятого місяця очікується температура +10 – +16 градусів тепла.

Опади у вигляді дощу зменшаться. Однак заморозки в межах 0 – -3 градусів подекуди залишаться.