Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Как изменится погода 29 апреля?

В среду в Украине сохранится облачная погода. Ночью осадков не ожидается, в то время как днем местами возможен небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западного направления.– 10 метров в секунду.

В ночные часы суток в большинстве регионов прогнозируют заморозки.– 3 градуса тепла. Днем температура воздуха будет колебаться 6– 11 градусов тепла, но на Закарпатье будет теплее– до 14 градусов.

В южных областях ночью ожидается 1– 6 тепла, на поверхности почвы возможны заморозки 0– 3, а днем воздух прогреется до 9– 14 тепла.

Какая будет температура в больших городах?

Киев +8...+10;

Ужгород +11...+13;

Львов +8...+10;

Ивано-Франковск +8...+10;

Тернополь +8...+10;

Черновцы +9...+11;

Хмельницкий +8...+10;

Луцк +7...+9;

Ровно +7...+9;

Житомир +8...+10;

Винница +8...+10;

Одесса +11...+13;

Николаев +11...+13;

Херсон +11...+13;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +8...+10;

Чернигов +8...+10;

Сумы +7…+9;

Полтава +8...+10;

Днепр +10...+12;

Запорожье +11...+13;

Донецк +10...+12;

Луганск +10...+12;

Харьков +9…+11.



Погода в Украине на 29 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Когда в Украину придет потепление?

Синоптики сообщают о повышении температуры воздуха в начале мая. В первые дни пятого месяца ожидается температура +10– +16 градусов тепла.

Осадки в виде дождя уменьшатся. Однако заморозки в пределах 0– -3 градусов кое-где останутся.