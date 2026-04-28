Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Как изменится погода 29 апреля?
В среду в Украине сохранится облачная погода. Ночью осадков не ожидается, в то время как днем местами возможен небольшой дождь.
Ветер преимущественно северо-западного направления.– 10 метров в секунду.
В ночные часы суток в большинстве регионов прогнозируют заморозки.– 3 градуса тепла. Днем температура воздуха будет колебаться 6– 11 градусов тепла, но на Закарпатье будет теплее– до 14 градусов.
В южных областях ночью ожидается 1– 6 тепла, на поверхности почвы возможны заморозки 0– 3, а днем воздух прогреется до 9– 14 тепла.
Какая будет температура в больших городах?
- Киев +8...+10;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +8...+10;
- Ивано-Франковск +8...+10;
- Тернополь +8...+10;
- Черновцы +9...+11;
- Хмельницкий +8...+10;
- Луцк +7...+9;
- Ровно +7...+9;
- Житомир +8...+10;
- Винница +8...+10;
- Одесса +11...+13;
- Николаев +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Симферополь +12...+14;
- Кропивницкий +10...+12;
- Черкассы +8...+10;
- Чернигов +8...+10;
- Сумы +7…+9;
- Полтава +8...+10;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +11...+13;
- Донецк +10...+12;
- Луганск +10...+12;
- Харьков +9…+11.
Погода в Украине на 29 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Когда в Украину придет потепление?
Синоптики сообщают о повышении температуры воздуха в начале мая. В первые дни пятого месяца ожидается температура +10– +16 градусов тепла.
Осадки в виде дождя уменьшатся. Однако заморозки в пределах 0– -3 градусов кое-где останутся.