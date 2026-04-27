Про аномальну температуру повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології у власних соцмережах.

Що відомо про погоду у Львові?

У понеділок, 27 квітня, у Львівській області були заморозки. Вночі у Львові зафіксували температуру 5,3 градуса морозу за Цельсієм. Цей показник є рекордом найнижчої температури повітря за 80 років.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що це найхолодніша ніч 27 квітня за всю історію спостережень. До того ж, синоптики заявляють, що попередній рекорд був зафіксований у 1954 році. В той день температура повітря була на 3,1 вища, а саме 2,2 градуса морозу.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру Львівщині з 1946 року.

Синоптикиня назвала терміни можливого покращення погоди. За її словами, у травні варто очікувати потепління.

Проте, 27-28 квітня, погода знову різко погіршиться. Укргідрометцентр прогнозує сильний вітер до 20 метрів за секунду та заморозки від 0 до -3 градусів у більшості регіонів України.

