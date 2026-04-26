У понеділок, 27 квітня, опади на переважній частині території України припиняться. Переважатиме суха та холодна погода. Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Ігор Кібальчич.
Яка погода буде в Україні 27 квітня?
Лише на крайньому сході та місцями на Сумщині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Середня температура повітря в нічний час становитиме 1 – 6 градусів тепла, а вдень – 8 – 13 градусів тепла.
27 квітня в Україні, крім західних областей, пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі 27 квітня в повітрі будуть заморозки до 3 градусів морозу у більшості областей, за винятком півдня і південного сходу.
Тим часом на півдні і на південному сході країни спостерігатимуть заморозки на поверхні ґрунту. Вони коливатимуться від нуля до 5 градусів морозу.
Де очікувати небезпечні погодні явища / Фото Укргідрометцентр
Яка температура повітря в обласних центрах?
- Київ +8...+10;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +8...+10;
- Івано-Франківськ +8...+10;
- Тернопіль +8...+10;
- Чернівці +8...+10;
- Хмельницький +8...+10;
- Луцьк +8...+10;
- Рівне +8...+10;
- Житомир +8...+10;
- Вінниця +8...+10;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +8...+10;
- Черкаси +8...+10;
- Чернігів +7...+9;
- Суми +6…+8;
- Полтава +7...+9;
- Дніпро +8...+10;
- Запоріжжя +12...+14;
- Донецьк +7...+9;
- Луганськ +7...+9;
- Харків +6…+8.
Температура повітря в областях України на 27 квітня / Фото Укргідрометцентр
Чи варто очікувати потепління найближчим часом?
У травні в Україні очікується поступове потепління, однак різкого переходу до стабільного тепла на початку місяця не прогнозують. Про це каже синоптикиня Наталія Птуха.
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що
28 квітня на більшій частині території країни переважатиме малохмарна погода, без опадів. Лише вдень на Лівобережжі можливий слабкий дощ із льодяною крупою. Вдень температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла.
29 квітня вдень у більшості областей України, окрім західних регіонів, пройдуть невеликі, часом помірні дощі, на півночі з мокрим снігом. Температура повітря прогріється до 8 – 16 градусів тепла.
30 квітня вдень у більшості областей, окрім західної частини, пройдуть короткочасні дощі, місцями можлива гроза та дрібний град. Температура повітря коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла.
1 травня на крайньому заході, у північних, східних та місцями центральних областях очікуються невеликі, часом помірні дощі. Температура повітря вдень становитиме 10 – 16 градусів тепла.
2 травня на всій території України прогнозується стійка погода, без опадів. Лише вдень на сході та у Приазов'ї можливий невеликий дощ. Температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла.
3 травня переважатиме малохмарна погода без опадів. Лише вдень у Приазов'ї та Криму пройдуть дощі. Температура повітря становитиме 15 – 22 градуси тепла.