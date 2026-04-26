В понедельник, 27 апреля, осадки на большей части территории Украины прекратятся. Будет преобладать сухая и холодная погода. Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Игорь Кибальчич.
Какая погода будет в Украине 27 апреля?
Только на крайнем востоке и местами на Сумщине пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Средняя температура воздуха в ночное время составит 1 – 6 градусов тепла, а днем – 8 – 13 градусов тепла.
27 апреля в Украине, кроме западных областей, порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Ночью 27 апреля в воздухе будут заморозки до 3 градусов мороза в большинстве областей, за исключением юга и юго-востока.
Между тем на юге и на юго-востоке страны будут наблюдать заморозки на поверхности почвы. Они будут колебаться от нуля до 5 градусов мороза.
Где ожидать опасные погодные явления / Фото Укргидрометцентр
Какая температура воздуха в областных центрах?
- Киев +8...+10;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +8...+10;
- Ивано-Франковск +8...+10;
- Тернополь +8...+10;
- Черновцы +8...+10;
- Хмельницкий +8...+10;
- Луцк +8...+10;
- Ровно +8...+10;
- Житомир +8...+10;
- Винница +8...+10;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +8...+10;
- Черкассы +8...+10;
- Чернигов +7...+9;
- Сумы +6...+8;
- Полтава +7...+9;
- Днепр +8...+10;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +7...+9;
- Луганск +7...+9;
- Харьков +6...+8.
Температура воздуха в областях Украины на 27 апреля / Фото Укргидрометцентр
Стоит ли ожидать потепления в ближайшее время?
В мае в Украине ожидается постепенное потепление, однако резкого перехода к стабильному теплу в начале месяца не прогнозируют. Об этом говорит синоптик Наталья Птуха.
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что
28 апреля на большей части территории страны будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Только днем на Левобережье возможен слабый дождь с ледяной крупой. Днем температура воздуха будет колебаться от 10 до 16 градусов тепла.
29 апреля днем в большинстве областей Украины, кроме западных регионов, пройдут небольшие, временами умеренные дожди, на севере с мокрым снегом. Температура воздуха прогреется до 8 – 16 градусов тепла.
30 апреля днем в большинстве областей, кроме западной части, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза и мелкий град. Температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла.
1 мая на крайнем западе, в северных, восточных и местами центральных областях ожидаются небольшие, временами умеренные дожди. Температура воздуха днем составит 10 – 16 градусов тепла.
2 мая на всей территории Украины прогнозируется устойчивая погода, без осадков. Лишь днем на востоке и в Приазовье возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от 10 до 17 градусов тепла.
3 мая будет преобладать малооблачная погода без осадков. Только днем в Приазовье и Крыму пройдут дожди. Температура воздуха составит 15 – 22 градуса тепла.