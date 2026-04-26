О другій половині дня Харків та область накрили грози з градом. Пориви вітру сягають 25 метрів за секунду.
Що негода наробила на Харківщині?
Через негоду значна частина Харківської області залишилася без світла. Так, близько 16:00 в Ізюмській МВА повідомили, що Ізюм знеструмлений через вимкнення високовольтної лінії за межами громади.
Без електропостачання залишилася й Балаклія.
На даний час без напруги залишається майже вся Балаклійська громада. Про відновлення електропостачання буде повідомлено,
– йдеться у повідомленні МВА.
Також про відключення електроенергії у різних районах Харкова розповідають кореспонденти Суспільного. У міськраді підтвердили, що у населеному пункті зникло світло.
У Харкові навіть зупинилося метро.
З технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово зупинено. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!,
– заявили у пресслужбі метрополітену.
Не курсує у Харкові й пасажирський електротранспорт у зв'язку з перебоями в електропостачанні, уточнили у міськраді.
Близько 16:30 з'явилися повідомлення, що світло почали повертати у Харків, Балаклію та Ізюм.
Якими ще областями прокотився буревій?
У ДСНС розповіли, що ліквідовують наслідки негоди у 13 областях. Зокрема, це Чернівецька, Закарпатська, Львівська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Київська, Одеська області тощо.
У Черкасах загинула людина – дерево впало на квадроцикл під час руху.
Ще один чоловік загинув на Закарпатті через падіння дерева.
У Полтаві дерево травмувало дитину.
Знеструмлено 1121 населений пункт.