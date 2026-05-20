Негода торкнеться 11 областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дивіться також Спека до +30 вривається в Україну, але є нюанс: погода 21 травня

Де 21 травня буде негода?

Вдень 21 травня негода пройдеться ледь не по всій Україні.

Так, в південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях очікуються грози, а в окремих районах – град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

До слова, синоптик Віталій Постригань розповів, що масштабна циклонічна система порушила звичне для травневого періоду надходження сухого й розпеченого повітря з району Каспію. Тому Україну й накривають зливи.

Через погіршення погодних умов в 11 областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Населенню треба бути обережними під час перебування на вулиці, уникати дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.





Негода 21 травня / Карта Укргідрометцентру

Корисно. Після дощів ви можете помітити жовто-зелені розводи на асфальті. Це є результатом природного процесу, коли вимивається пилок рослин. Небезпечним можуть бути лише ті плями, які виникають через викид хімікатів. Вони можуть викликати ураження дихальних шляхів і шкіри.

Якою буде погода 21 травня?

У четвер в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вітер прогнозують переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Усюди, окрім західних областей, очікується спека до +28 і місцями навіть +30. На Заході буде максимально +23.

Погода 21 травня / Карта Укргідрометцентру

Негода в Україні: останні новини

19 травня Києвом пройшлася негода. Мешканці столиці поділилися із 24 Каналом кадрами зливи, шалених блискавок та апокаліптичних хмар.

17 травня потужна злива пронеслася Дніпром. У місті були масштабні підтоплення – вулиці буквально перетворилися на річки.

А за день до цього, 16 травня, злива вирувала й у західних областях. На додачу там також випав град. Окрім того, на Закарпатті блискавка влетіла у будинок, після чого виникла пожежа.

Якою буде погода у найближчому майбутньому?

В Україні нестійка погода з періодами короткочасних дощів в більшості регіонів утримуватиметься ще до 25 травня, повідомив українцям заступник начальниці відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Іван Семиліт.

Він також додав, що до кінця поточного тижня погода не зазнає серйозних змін. Хоча наприкінці можливе незначне потепління. А от наступний тиждень знову принесе незначне похолодання. При цьому метеорологічне літо вже розпочалося у більшості областей. Наприклад, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві це сталося ще 4 травня.

Довідково. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань пояснював, що метеорологічне літо в Україні приходить після стійкого переходу температур через межу +15. Спочатку наприкінці першої декади травня воно приходить на Закарпаття, Одещину, Херсонщину та Миколаївщину, а в останні дні травня – у крайні західні регіони.

Літо буде комфортним, але місцями й доволі спекотним, прогнозувала метеорологиня Віра Балабух. Водночас на глобальні континентальні тенденції покладатися не варто, адже в Україні погодні процеси можуть відрізнятися, зауважувала в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу Наталія Птуха.