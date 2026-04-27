24 Канал розповідає, які області залишаються без електроенергії.

Де немає світла?

В Укренерго повідомили, що масштабна негода ледь не в усіх областях призвела до відключень світла.

Через сильні пориви вітру та грози знеструмлені понад 700 населених пунктів у 19 областях. Також унаслідок атак нема подекуди нема світла у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській і Херсонській областях.

Зокрема, вранці 27 квітня Сумиобленерго повідомило, що в області через сильні пориви вітру та зливи є знеструмлення споживачів у Середино-Будській, Білопільській, Конотопській, Лебединській, Роменській і Сумській громадах.

Понад 11 тисяч споживачів електроенергії.

Окрім того, в області є відключення через збройну агресію Росії.

На Дніпропетровщині, як повідомила ОВА, енергетики відновили світло майже для 80 тисяч абонентів, знеструмлених в області через негоду.

Роботи продовжуються і зараз – у посиленому режимі працюють понад 40 бригад.

Ще ️️️️110 населених пунктів знеструмлені на Київщині, розповіла в етері "Київ24" речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан. Рятувальники залучалися на ліквідацію наслідків негоди у Бучанському, Вишгородському та Білоцерківському районах. Довелося розчищати повалені дерева та звільняти шляхи.

Станом на ранок також залишаються знеструмленими 15 населених пунктів Тернопільщини, 1638 побутових абонентів.

Як зазначили в ОВА, загалом було знеструмлено 156 населених пунктів та 25 277 побутових абонентів.

Зверніть увагу! Негода в Україні триває, штормове попередження залишається чинним щонайменше до вечора 27 квітня. Рятувальники закликають уникати перебування біля дерев, рекламних конструкцій та інших небезпечних об’єктів через сильний вітер.

Негода в Україні

Смертельний буревій пронісся Україною у неділю, 26 квітня. Унаслідок падінь дерев в Україні загинули троє людей.

Зокрема, у Черкасах загинула жінка 1997 року народження через падіння дерева на квадроцикл. Ще один чоловік загинув від падіння дерева на Закарпатті. Третя жертва негоди – 39-річний водій, який перебував у легковому автомобілі в Запоріжжі.