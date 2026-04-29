Кадри квітневого снігу показали місцеві пабліки.

Де в Україні йшов сніг?

Вдень 29 квітня незначний сніг помітили жителі Києва, Чернігівщини та Львова. Місцеві пабліки оприлюднили відео, на яких видно, як світить сонце та йдуть невеликі опади.

Водночас у Львові синоптики зафіксували нову рекордно низьку температуру цього дня, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. Вона становила -2,4 градуса, тоді як попередній показник у 0,4 градуса тримався з 1976 року.

Нагадаємо, що раніше синоптики оголошували II рівень небезпечності (помаранчевий) по всій Україні, крім узбережжя морів і Криму. У нічні години очікуються заморозки у повітрі 0 – 3 градуси. Подекуди попередження про негоду діятиме до 2 травня, додали в Укргідрометцентрі.

Коли в Україні потепліє?

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу, яке вийде незабаром, розповіла, що погоду в Україні продовжує визначати прохолодна повітряна маса. Найближчими днями температура вдень буде від +6 до +11 градусів. Подекуди на Півдні пригріє до +15 градусів, прогнозують синоптики.

За словами Наталії Птухи, часткове потепління може розпочатися у перші дні травня. Проте тепло буде стриманим.