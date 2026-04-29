Про це в інтерв'ю 24 Каналу, яке оприлюднять незабаром, розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи випаде сніг та дощ?

Наталія Птуха повідомила, що ймовірність опадів в Україні зменшується через підвищення атмосферного тиску у приземному шарі атмосфери. Хоч повітря стає сухішим, проте на висотах ще утримується вплив циклону.

У зв'язку з цим, за її словами, протягом 29 – 30 квітня на крайньому півдні подекуди ще можливі незначні дощі з мокрим снігом. Але інтенсивних опадів очікувати не варто. Вітер найближчими днями ще буде рвучким.

Представниця Укрігдрометцентру пояснила, що вітер рухатиметься північно-західним напрямком зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду. Найближчим часом сильних поривів вітру синоптики не передбачають.

Вже з початком травня, за її словами, кількість опадів відчутно зменшиться, лише у південній частині, зокрема у Криму, подекуди будуть можливі незначні дощі. Вітер поступово послабшає – від 5 до 10 метрів за секунду.

Якою буде погода невдовзі?

Також Наталія Птуха повідомляла, що холодна повітряна маса й надалі формуватиме погоду в Україні й утримається у найближчі дні. У зв'язку з цим у більшості регіонів ще певний час зберігатимуться нічні заморозки.

Також вона повідомляла про поступове потепління у травні. Утім, фахівчиня зауважувала, що прогностичні моделі не дають достеменних результатів. Наразі говорити про встановлення довгострокове тепло передчасно.

Раніше Віталій Постригань зазначав, що незабаром квітень повертатиметься у норму, оскільки попри те, що наприкінці місяця нічні заморозки ще триматимуться, проте вдень буде більше сонячного світла та тепла.

До слова, днями у Львові синоптики зафіксували найнижчу температуру за останні 80 років, з показником нижче 5 градусів морозу. Попередній рекорд у цей період зафіксували аж у 1954 році – тоді було 2,2 градуса морозу.