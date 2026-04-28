Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу, яке вийде незабаром.

Якою погода буде найближчими днями?

Синоптикиня пояснила, що температурні значення впродовж доби здебільшого залежатимуть від хмарності. Поява прояснень у нічний час свідчитиме про високу ймовірність заморозків через відсутність хмар.

Зверніть увагу! За ясного неба тепло швидко випромінюється з поверхні землі, що підвищує ризики заморозків. Натомість хмари частково утримують тепло, зменшуючи ймовірність нічного зниження температур.

Наталія Птуха зазначила, що уночі 29 та 30 квітня у більшості областей очікуються заморозки до -3 градусів. Натомість вдень в останні дні квітня сонце частково компенсуватиме вплив холодної повітряної маси.

Стовпчики термометрів у денні години показуватимуть від 6 до 11 градусів тепла. Дещо тепліші умови фахівці прогнозують у південній частині України. Там повітря подекуди, ймовірно, прогріється до 15 градусів тепла.

За її словами, початок часткового потепління розпочнеться уже в перші дні травня. Утім, тепло найближчим часом буде стриманим. Попри це, незабаром очікується тимчасове припинення знижень нижче 0 градусів.

