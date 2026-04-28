Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу, яке вийде незабаром.

Якою погода буде найближчими днями?

Синоптикиня пояснила, що температурні значення впродовж доби здебільшого залежатимуть від хмарності. Поява прояснень у нічний час свідчитиме про високу ймовірність заморозків через відсутність хмар.

Зверніть увагу! За ясного неба тепло швидко випромінюється з поверхні землі, що підвищує ризики заморозків. Натомість хмари частково утримують тепло, зменшуючи ймовірність нічного зниження температур.

Наталія Птуха зазначила, що уночі 29 та 30 квітня у більшості областей очікуються заморозки до -3 градусів. Натомість вдень в останні дні квітня сонце частково компенсуватиме вплив холодної повітряної маси.

Стовпчики термометрів у денні години показуватимуть від 6 до 11 градусів тепла. Дещо тепліші умови фахівці прогнозують у південній частині України. Там повітря подекуди, ймовірно, прогріється до 15 градусів тепла.

За її словами, початок часткового потепління розпочнеться уже в перші дні травня. Утім, тепло найближчим часом буде стриманим. Попри це, незабаром очікується тимчасове припинення знижень нижче 0 градусів.

До речі, детальний прогноз погоди у вашому місті тепер можна проглянути у сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.

Якою буде погода до кінця цього місяця?

  • Нещодавно повідомляли, що до кінця поточного тижня прогнозують прохолодну погоду, яка супроводжуватиметься нічними заморозками. Місцями в Україні випадуть дощі, а подекуди очікується навіть мокрий сніг.

  • Але синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що синоптична ситуація частково стабілізується з початком травня. Фахівець прогнозував послаблення вітру, а також підвищення значень до +22 градусів на крайньому заході.

  • До речі, синоптик Віталій Постригань також підтверджував інформацію про те, що хоч початок цього тижня мав розпочатися із заморозків у нічний час, проте протягом денних годин температурні значення зростуть.

До слова, нещодавно у деяких районах столиці випали незначні опади у вигляді мокрого снігу. Зокрема, їх помітили на Троєщині. Водночас місцевих попередили про можливість виникнення заморозків найближчими днями.