Начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Наталія Птуха в ефірі 24 Каналу пояснила, що саме спричинило такий погодний контраст наприкінці квітня. Вона також розповіла, коли в Україні почне теплішати і чи варто вже на початку травня чекати стабільнішої весняної погоди.

Що принесло в Україну буревій зі снігом і градом?

26 квітня негода накрила одразу багато областей України й у частині регіонів спричинила тяжкі наслідки, зокрема загиблих і поранених.

Нагадаємо! 26 квітня сильний буревій і різке погіршення погоди призвели до смертельних випадків одразу в кількох регіонах. У Черкасах дерево впало на квадроцикл, унаслідок чого загинула жінка 1997 року народження. На Закарпатті в одному з населених пунктів Ужгородського району дерево вбило чоловіка, а в Запоріжжі через падіння дерева на авто загинув 39-річний водій.

За словами Птухи, така різка зміна погоди була пов'язана з проходженням активного холодного атмосферного фронту, який зайшов разом із циклоном, що сформувався на північний схід від території України. Через глибокий циклон і відчутні перепади тиску Україна опинилася в зоні сильного вітру. Разом із ним прийшли дощ, град, а місцями і мокрий сніг, тому в 19 областях фіксували небезпечні погодні явища.

Попередження були завчасно випущені українськими гідрометеорологічними організаціями, саме Українським гідрометеорологічним центром,

– розповіла синоптикиня.

Вона уточнила, що спочатку в частині областей ішлося про перший рівень небезпечності, але згодом його підвищили до другого. На метеостанціях пориви вітру сягали 15 – 22 метрів за секунду, а на Одещині та Дніпропетровщині фіксували й до 25 метрів за секунду.

Загалом весняні місяці завжди переважно вітряні, тому що в атмосфері відбувається перебудова після зими на більш теплий сезон,

– пояснила Птуха.

Тобто сама по собі така динаміка для квітня не є чимось винятковим, хоча інтенсивність таких фронтів щороку різна. Усе залежить від того, наскільки активними в конкретний момент є циклон і фронт, який через Україну проходить.

Коли в Україні почне теплішати?

Після різкого похолодання синоптики вже бачать поступову зміну погоди на початку травня. В останні квітневі ночі заморозки ще зберігатимуться і в повітрі, і на поверхні ґрунту в більшості областей, а денна температура поки що лишатиметься доволі стриманою.

Перші зміни очікують уже 1 і 2 травня, коли стане на кілька градусів тепліше. А починаючи з 3 травня в більшості регіонів прогнозують 11 – 16 градусів, тоді як на заході місцями повітря може прогрітися і до 20 градусів.

Певний оптимізм вже є за розрахунками і оцінками наших фахівців. Все ж таки є тенденція до підвищення температури, хоча не стрімкого, звичайно, але поступового,

– розповіла синоптикиня.

Головна причина такої зміни в тому, що зараз в Україну ще надходить холодне повітря з північних широт. Саме тому вітер має північну складову і досі приносить відчутну прохолоду, хоча вже без тих небезпечних швидкостей, які були під час буревію.

А ось починаючи з травня вже буде змінюватися напрямок, і південна складова в ньому з'являтиметься, тобто вже трошечки з півдня будуть надходити повітряні маси і поступово витіснятимуть цей холод,

– пояснила Птуха.

Водночас синоптики не радять сприймати це як гарантію стабільного тепла на весь місяць. Весна лишається мінливою, тому коливання температури ще можливі, але найближчими днями загальна тенденція все ж буде на потепління.

Що відомо про наслідки негоди та який прогноз?

Станом на ранок 27 квітня через негоду без світла залишалися понад 700 населених пунктів у 19 областях. Найбільше руйнувань шквальний вітер завдав Дніпропетровщині, Хмельниччині та Київщині. Окремо знеструмлення фіксували на Сумщині й Тернопільщині, а в частині областей проблеми зі світлом були також пов'язані з російськими атаками.