У західних і північних областях у нічні та ранкові години можливий туман. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Що прогнозують на вихідних в Україні?

Субота, 2 травня

У західних областях лише на Буковині випадуть незначні дощі. Температура вночі становитиме +1...+6 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0...-3 градусів, удень – +12...+17 градусів, на Закарпатті – +18...+19 градусів.

У північних областях переважно буде сухо. Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах 0…+5 градусів, на поверхні ґрунту також можливі заморозки до -3 градусів. Протягом дня прогнозують +10...+15 градусів.

У центральних областях також буде без істотних опадів. Уночі температура повітря становитиме +1...+6 градусів, на поверхні ґрунту місцями утворюватимуться заморозки 0...-3 градусів, удень пригріє до +11...+16 градусів.

У південних областях та Криму лише вранці та вдень можливі незначні дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7 градусів, впродовж дня очікується підвищення значень до +11…+16 градусів.

У східних областях здебільшого буде сухо. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки 0…-3 градусів, удень передбачають +10...+15 градусів.

Неділя, 3 травня

У західних регіонах буде стійка погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме в межах +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту та подекуди у повітрі – заморозки 0…-3 градусів, удень – підвищення до +16...+21 градусів.

У північних регіонах здебільшого варто чекати сухих умов. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7 градусів, удень прогнозують +12…+17 градусів. Заморозки, ймовірно, у цій частині припиняться.

У центральних регіонах переважатиме відносно тепла погода без опадів. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +1…+6 градусів, удень передбачають підвищення температурних значень до +13…+18 градусів.

У південних регіонах та Криму утримається стійка погода, дощів не прогнозують, можливий вітер зі швидкістю до 12 метрів за секунду. Вночі температура повітря буде +2…+7 градусів, удень – +13…+18 градусів.

У східних регіонах також затримається погода без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1...+6 градусів, удень стовпчики термометрів, як очікується, показуватимуть +12...+17 градусів.

Як зміниться погода 2 – 3 травня?

Синоптик Віталій Постригань також повідомляв, що в Україні утримається суха та сонячна погода впродовж найближчих вихідних. Але фахівець також попереджав, що подекуди можуть затриматися заморозки до -3 градусів.

Як зміниться погода незабаром?

Нещодавно Наталія Птуха повідомляла, що в Україні вже найближчими днями радше за все припиняться заморозки. За її словами, знижень нижче 0 градусів не очікують не лише в повітрі, але й на поверхні ґрунту.

Наразі синоптики прогнозують, що початок травня принесе до України поступове потепління. Вже з 2 – 3 травня очікується зміна повітряних потоків на південні та південно-західні, тож денні максимуми підвищаться.