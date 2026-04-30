Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Коли почнеться потепління?

Наталія Птуха повідомила, що вже у перший день травня температура повітря у нічний час коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Водночас у денні години очікуються підвищення в межах від 8 до 13 градусів тепла.

Попри це, фахівчиня попередила, що подекуди можуть утриматися нічні заморозки, але лише на поверхні ґрунту. Натомість на Закарпатті і на півдні повітря прогріється і показники становитимуть від 11 до 16 градусів тепла.

З 2 – 3 травня також очікується тенденція до повільного підвищення температур. Також утримається погода без опадів, незначні дощі будуть можливі у східних та південно-східних областях 3 травня,

– розповіла вона.

Надалі температура повітря вночі становитиме від 1 до 7 градусів тепла, проте ще 2 травня у східній та північно-східній частинах країни локально можуть виникати заморозки, але виключно на поверхні ґрунту.

За її словами, в період з 2 – 3 травня повітряні потоки зміняться на південні та південно-західні, через що до України надходитиме тепліша повітряна маса, денні максимуми зростуть і будуть від 11 до 17 градусів тепла.

У західних областях стовпчики термометрів можуть підвищитися до діапазону від 15 до 20 градусів тепла. Але у східних областях ще найближчими днями прогнозують прохолодніші умови – від 7 до 13 градусів тепла.

Які умови очікуються незабаром?

Нещодавно вказували, що зовсім незабаром через підвищення атмосферного тиску опадів в Україні відчутно поменшає. Але, попри зменшення їхньої кількості, місцями ще прогнозують опади у вигляді незначного дощу.

Ще найближчої ночі подекуди можливі зниження до незначних заморозків. Ба більше, Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає, що саме по території цієї області уночі можливі зниження до -8 градусів.

До речі, в етері 24 Каналу Наталія Птуха пояснювала, що нещодавнє погіршення погоди було зумовлене проходженням активного холодного фронту, пов'язаного з циклоном, який сформувався на північному сході від України.