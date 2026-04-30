Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Когда начнется потепление?

Наталья Птуха сообщила, что уже в первый день мая температура воздуха в ночное время будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. В то же время в дневные часы ожидаются повышения в пределах от 8 до 13 градусов тепла.

Несмотря на это, специалист предупредила, что местами могут удержаться ночные заморозки, но только на поверхности почвы. Зато на Закарпатье и на юге воздух прогреется и показатели составят от 11 до 16 градусов тепла.

Со 2 – 3 мая также ожидается тенденция к медленному повышению температур. Также сохранится погода без осадков, незначительные дожди будут возможны в восточных и юго-восточных областях 3 мая,

– рассказала она.

В дальнейшем температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, однако еще 2 мая в восточной и северо-восточной частях страны локально могут возникать заморозки, но исключительно на поверхности почвы.

По ее словам, в период с 2 – 3 мая воздушные потоки изменятся на южные и юго-западные, из-за чего в Украину будет поступать более теплая воздушная масса, дневные максимумы вырастут и будут от 11 до 17 градусов тепла.

В западных областях столбики термометров могут повыситься до диапазона от 15 до 20 градусов тепла. Но в восточных областях еще в ближайшие дни прогнозируют более прохладные условия – от 7 до 13 градусов тепла.

Какие условия ожидаются в скором времени?

Недавно указывали, что совсем скоро из-за повышения атмосферного давления осадков в Украине ощутимо уменьшится. Но, несмотря на уменьшение их количества, местами еще прогнозируют осадки в виде незначительного дождя.

Еще ближайшей ночью кое-где возможны снижения до незначительных заморозков. Более того, Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает, что именно по территории этой области ночью возможны понижения до -8 градусов.

Кстати, в эфире 24 Канала Наталья Птуха объясняла, что недавнее ухудшение погоды было обусловлено прохождением активного холодного фронта, связанного с циклоном, который сформировался на северо-востоке от Украины.