Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе на Meteoprog.

Какой будет погода в течение недели?

У понедельник, 4 мая, умеренные дожди выпадут только в Крыму, Приазовье и на Донбассе. Температура воздуха ночью составит +3...+9 градусов, днем будет +17...+22 градусов, в Крыму и Приазовье прохладнее – +9...+15 градусов.

У вторник, 5 мая, только на крайнем юго-востоке и в Крыму возможны дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+11 градусов, но днем синоптик прогнозирует повышение до около +18...+23 градусов.

У среду, 6 мая, в западных и восточных областях возможны незначительные кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха ночью будет +8...+13 градусов, уже днем столбики термометров будут показывать в пределах +19...+24 градусов.

У четверг, 7 мая, кратковременные дожди выпадут в северных и западных областях, в последних возможны и гроза и мелкий град. Температура воздуха ночью будет +8...+13 градусов, в дневное время ожидается +20...+25 градусов.

У пятницу, 8 мая, кратковременные дожди пройдут на Правобережье, но местами они будут сопровождаться грозой. Ночью температура воздуха составит +9...+14 градусов, а днем повысится до +20...+25 градусов.

Что будет с погодой на выходных?

У субботу, 9 мая, кратковременные грозовые дожди выпадут в восточных, северных и центральных регионах, в ночные и утренние часы возможен туман. Ночью температура воздуха будет +8...+13 градусов, днем – +19...+24 градусов.

У воскресенье, 10 мая, местами возможен туман, днем кратковременные дожди, которые местами будут с грозой, выпадут в западной части. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем – +18...+23 градусов.

Какой будет погода в ближайшее время?

Напомним, синоптик Виталий Постригань обнародовал информацию о том, что вскоре в Украину придет сильное потепление и погода, которая будет характеризоваться отсутствием существенных осадков в большинстве областей.

Заморозки в ближайшие дни прекратятся как на поверхности почвы, так и в воздухе. В дальнейшем по территории страны ожидается постепенное потепление и повышение значений температуры, сильного ветра одновременно не будет.

В свою очередь количество осадков на территории Украины уменьшится из-за повышения атмосферного давления. Лишь местами будут выпадать незначительные дожди. Ветер постепенно ослабеет и будет от 5 до 10 метров в секунду.