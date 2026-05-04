Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі на Meteoprog.

Якою буде погода протягом тижня?

У понеділок, 4 травня, помірні дощі випадуть лише у Криму, Приазов'ї та на Донбасі. Температура повітря вночі становитиме +3...+9 градусів, удень буде +17...+22 градусів, у Криму та Приазов'ї прохолодніше – +9…+15 градусів.

У вівторок, 5 травня, тільки на крайньому південному сході та у Криму можливі дощі. Температура повітря коливатиметься в межах +6…+11 градусів, але удень синоптик прогнозує підвищення до близько +18…+23 градусів.

У середу, 6 травня, у західних і східних областях можливі незначні короткочасні дощі з грозою. Температура повітря вночі буде +8…+13 градусів, вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть в межах +19…+24 градусів.

У четвер, 7 травня, короткочасні дощі випадуть у північних і західних областях, в останніх можливі й гроза та дрібний град. Температура повітря вночі буде +8…+13 градусів, у денний час очікується +20…+25 градусів.

У п'ятницю, 8 травня, короткочасні дощі пройдуть на Правобережжі, але місцями вони супроводжуватимуться грозою. Вночі температура повітря становитиме +9…+14 градусів, а вдень підвищиться до +20…+25 градусів.

Що буде з погодою на вихідних?

У суботу, 9 травня, короткочасні грозові дощі випадуть у східних, північних і центральних регіонах, у нічні і ранкові години можливий туман. Уночі температура повітря буде +8…+13 градусів, удень – +19…+24 градусів.

У неділю, 10 травня, подекуди можливий туман, удень короткочасні дощі, які подекуди будуть з грозою, випадуть у західній частині. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень – +18…+23 градусів.

Якою буде погода найближчим часом?

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань оприлюднював інформацію про те, що незабаром до України прийде сильне потепління та погода, яка характеризуватиметься відсутністю істотних опадів у більшості областей.

Заморозки найближчими днями припиняться як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. Надалі по території країни очікується поступове потепління та підвищення значень температури, сильного вітру водночас не буде.

Своєю чергою кількість опадів на території України зменшиться через підвищення атмосферного тиску. Лише подекуди випадатимуть незначні дощі. Вітер поступово послабшає і буде від 5 до 10 метрів за секунду.