Коли підвищиться температура?

Укргідрометцентр повідомив, що у період з 3 до 5 травня в Україні встановиться переважно суха та спокійна погода. Опадів не очікується, лише 4 – 5 травня на південному сході місцями можливі незначні та помірні дощі.

У нічні години температура повітря коливатиметься від 1 до 10 градусів тепла, проте зберігається ризик заморозків на поверхні ґрунту в межах від 0 до 3 градусів тепла. Уночі 3 травня зниження будуть у більшості областей.

Винятками стануть західні та більшість північних областей. Уночі 4 травня заморозки прогнозують у східній частині країни. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть в діапазоні від 11 до 16 градусів тепла.

Найтепліші умови передбачатимуть у західних і північних областях, там прогнозують від 16 до 21 градуса тепла. Але вже з початком наступного тижня температура повітря, як очікується знову почне підвищуватися.

4 – 5 травня подальше підвищення температури на 2 – 4 градусів,

– ідеться у повідомленні.

Як зміниться погода?

Зазначимо, що начальник Черкаського обласного центру з гідрометерології Віталій Постригань у фейсбуці також повідомляв, що у період з 4 по 7 травня в Україні очікується відчутне потепління та суха погода без опадів.

За його словами, температура повітря уночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, водночас удень подекуди уже пригріє і буде в межах від 18 до 23 градусів тепла, але це сприятиме зростанню рівня пожежної небезпеки.

Дочекалися. Тепер насолоджуємось теплом,

– написав синоптик.

Якою буде погода найближчим часом?

Синоптики наразі не прогнозують жодних небезпечних погодних явищ, фахівці не передбачають повернення сильного вітру, туманів або пилової бурі, оскільки погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Ще на цих вихідних погоду на території України формуватиме антициклон, який принесе переважно сухі і малохмарні умови. Температура поступово підвищуватиметься, водночас заморозки у нічні години майже зникнуть.

Попри вищезгадане підвищення температурних значень, зростання показників до 25 градусів тепла наразі не очікується. Раніше також зауважували, що насамперед тепло увірветься до західних і північних областей.