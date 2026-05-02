Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 3 травня?

За даними синоптиків, вітер рухатиметься південно-західним напрямком, у південно-східній частині країни від буде північно-східним. Очікується, що сильних поривів не буде, вітер буде зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, але поверхні ґрунту можливі заморозки в межах від 0 до 3 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 11 до 16 градусів тепла.

Водночас у більшості північних та західних регіонів температура повітря вночі становитиме від 3 до 8 градусів тепла. У денні години там синоптики прогнозують відчутне підвищення, яке буде від 16 до 21 градусів тепла.

Зверніть увагу! В Україні оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Уночі 3 травня у центральних, південних, східних та Сумській областях і вночі 4 травня у східних регіонах очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів морозу. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Що прогнозують для Києва та області?

У Київській області та столиці 3 травня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер також рухатиметься південно-західним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температурні значення будуть комфортними.

В області вночі температура повітря буде від 3 до 8 градусів тепла, вдень підвищиться і становитиме від 16 до 21 градуса тепла. У Києві вночі прогнозують від 6 до 8 градусів тепла, удень – від 17 до 19 градусів тепла.

Які температури будуть у великих містах?

Київ +17...+19;

Ужгород +18...+20;

Львів +19...+21;

Івано-Франківськ +18...+20;

Тернопіль +18...+20;

Чернівці +18...+20;

Хмельницький +18...+20;

Луцьк +19...+21;

Рівне +19...+21;

Житомир +18...+20;

Вінниця +15...+17;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +14...+16;

Черкаси +14...+16;

Чернігів +18...+20;

Суми +18...+20;

Полтава +13...+15;

Дніпро +13...+15;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +13...+15;

Луганськ +13...+15;

Харків +13...+15.



Прогноз погоди в Україні на 3 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Якої погоди чекати?

До кінця поточного тижня на території України прогнозують суху та малохмарну погоду з поступовим підвищенням температури під впливом антициклону. Денні максимуми відчутно зростуть, за винятком східних областей.

Зауважимо, що раніше прохолодна погода була спричинена проходженням атмосферних фронтів, внаслідок чого можуть спостерігатися опади різної інтенсивності та фаз. Це є нормою для весни, яка є перехідним періодом.