Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Дивіться також У більшості областей України – пожежна небезпека: яка погода буде 6 травня

Чи повернуться заморозки?

Наталія Птуха повідомила, що у найближчій перспективі загроза заморозків минула, оскільки в Україні змінилася повітряна маса на південно-західну, внаслідок чого нічні температури почали поступово підвищуватись.

Про заморозки вже точно не йдеться, вже змінилась повітряна маса. Вже бачимо, що і нічна температура нарешті підвищується,

– зазначила вона.

Довідково. Заморозки небезпечні тим, що такі зниження у період активної вегетації рослин, можуть пошкоджувати їхні сходи, квіти та зав'язь. Це може призвести до втрати або значного зменшення майбутнього врожаю.

Попри прохолодну ніч у понеділок, 4 квітня, надалі уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів тепла. За її словами, такі комфортні показники збережуться і надалі впродовж першої декади травня.

Крім вищезгаданого, представниця Укргідрометцентру також додала, що денні максимуми можуть дещо підвищитися та коливатися, у ці години температура повітря, як очікується, становитиме від 19 до 25 градусів тепла.

Водночас вона уточнила що найближчими днями до деяких областей можуть повернутися опади, також фахівці передбачають посилення хмарності. Утім, подібні явища відчутно не впливатимуть на температурні значення.

"На температури вони сильно впливати не будуть. Хіба що під час дощу, коли більше хмарності, то денні максимуми можуть бути трохи нижчими. Але повітряна маса залишається практично та сама", – додала вона.

Зверніть увагу! Показники до понад +40 градусів, які наразі поширюють у мережі, не є фактичною температурою повітря, такі значення випливають з прогрівання від сонця, і можуть відрізнятися від розрахунків на метеостанціях.

Як зміниться погода невдовзі?

На території України найближчими днями синоптики передбачають відчутно спекотну погоду через вплив поля підвищеного атмосферного тиску. Ба більше, подекуди стовпчики термометрів підвищаться до 29 градусів тепла.

Загалом в Україні до 7 травня очікується суха і стабільна погода з підвищенням температури до 22 – 27 градусів тепла. Водночас місцями можуть виникати короткочасні дощі, які подекуди навіть супроводжуватимуться грозами.

Синоптик Ігор Кібальчич раніше також повідомляв про те, що протягом найближчого тижня на території України утримається тепла, а подекуди і спекотна погода, яка місцями супроводжуватиметься дощами і слабким вітром.