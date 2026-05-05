Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Весна набирає обертів, а повітря прогріється до +27: прогноз погоди на 5 травня в Україні

Якою буде погода найближчими днями?

Укргідрометцентр вказує, що 5 – 7 травня переважатиме суха і відносно стабільна погода. Більшість областей опиняться під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, який пошириться з району Балкан і Чорного моря.

Але удень 7 травня із заходу наблизиться атмосферний фронт, який зумовить короткочасні дощі у західних регіонах. Подекуди вони супроводжуватимуться грозами та посиленням вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Нарешті, до нас надходитиме тепле повітря із південного заходу, лише 05 травня у східних, південних і більшості центральних областей ще залишатиметься прохолодніша повітряна маса,

– зазначають синоптики.

Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень прогнозують підвищення до 22 – 27 градусів тепла. Дещо прохолодніше буде у східних, південних, а також більшості центральних областей України.

Уночі у цих частинах країни температура повітря становитиме від 6 до 11 градусів тепла. Впродовж денного часу найближчими днями стовпчики термометрів показуватимуть там в межах від 19 до 24 градусів тепла.



Прогноз погоди в Україні на 5 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру



Прогноз погоди на 6 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

На що звернути увагу?

За даними Укргідрометцентру, упродовж 5 – 8 травня на річці Десна триватиме поступове підвищення рівня води, зокрема нижче села Розльоти. Застерігають, що приріст становитиме до 1 – 2 сантиметри на добу.

Це спричинить початкове затоплення низинних ділянок, зокрема території міського пляжу "Золотий берег" у Чернігові. Загрози негативних наслідків поки немає. Водночас біля Новгород-Сіверського поступово зменшуватиметься затоплення заплави.

Попри це, у частині районів Чернігівської області все ще зберігатимуться порушення транспортного сполучення. У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Якою була погода у квітні?

У третій декаді квітня в Україні переважала нестійка та переважно холодна погода, яка в другій половині цього періоду набула аномально холодного характеру для цієї пори року. Були інтенсивні заморозки і шквальний вітер.

Випадали дощі, сніг, мокрий сніг і град. У північних та східних областях подекуди утворювався тимчасовий сніговий покрив. У найхолодніші дні середньодобові показники були нижчими за кліматичну норму на 5 – 9 градусів.

Загалом середня температура повітря за декаду виявилася суттєво нижчою за багаторічні показники і відповідала типовим значення кінця березня-початку квітня, тож це одна з найхолодніших третіх декад квітня з 1961 року.

Нагадаємо, ще наприкінці квітня у Чернігівській, Львівській та Київській областях повідомляли про опади у вигляді незначного снігу. У низці областей оголошували попередження про зниження до заморозків.

Опади протягом періоду розподілялися нерівномірно, зокрема, у західних областях їхня кількість була відчутно меншою за норму, тоді як у східних регіонах переважно перевищувала середні багаторічні значення.