Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Яку негоду прогнозують?

Синоптики попередили жителів Львівщини про негоду. У ніч проти 30 квітня в області очікуються надзвичайні заморозки. Температура опуститься до -5 – -8 градусів. Водночас у Львові прогнозують -5 – -6 градусів. Оголошено найвищий III рівень небезпечності (червоний).

Вночі 1 травня, за даними фахівців, на Львівщині можливий сильний заморозок 0 – -3 градуси. У Львові ж у нічні години температура становитиме 0 – -2 градуси. Введено II рівень небезпечності (помаранчевий).

Важливо! Начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань пояснив, що заморозки та морози відрізняються. Заморозки виникають переважно уночі та вранці, є короткочасними і супроводжуються незначним мінусом на фоні плюсової середньодобової температури. Натомість морози – це стійкіше і триваліше зниження температури до нуля і нижче.

Коли в Україні потеплішає?

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в етері 24 Каналу розповіла, дещо тепліше буде з початку травня. Подекуди повітря може прогрітись до +20 градусів. Вона зазначила, що є тенденція до поступового, але підвищення температури.

Ще 29 – 30 квітня, за словами Наталії Птухи, на крайньому півдні місцями можливі незначні дощі з мокрим снігом. А вітер цими днями буде рвучким, зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду.