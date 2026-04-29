Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Смотрите также Погода в апреле удивляет: местами шел снег, а во Львове – новый температурный рекорд

Какую непогоду прогнозируют?

Синоптики предупредили жителей Львовщины о непогоде. В ночь на 30 апреля в области ожидаются чрезвычайные заморозки. Температура опустится до -5 – -8 градусов. В то же время во Львове прогнозируют -5 – -6 градусов. Объявлен самый высокий III уровень опасности (красный).

Ночью 1 мая, по данным специалистов, на Львовщине возможен сильный заморозок 0 – -3 градуса. Во Львове же в ночные часы температура составит 0 – -2 градуса. Введен II уровень опасности (оранжевый).

Важно! Начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань объяснил, что заморозки и морозы отличаются. Заморозки возникают преимущественно ночью и утром, являются кратковременными и сопровождаются незначительным минусом на фоне плюсовой среднесуточной температуры. Зато морозы – это устойчивое и длительное снижение температуры до нуля и ниже.

Когда в Украине потеплеет?

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире 24 Канала рассказала, кое-что теплее будет с начала мая. Кое-где воздух может прогреться до +20 градусов. Она отметила, что есть тенденция к постепенному, но повышению температуры.

Еще 29 – 30 апреля, по словам Натальи Птухи, на крайнем юге местами возможны незначительные дожди с мокрым снегом. А ветер в эти дни будет порывистым, со скоростью от 5 до 12 метров в секунду.