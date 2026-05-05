Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Весна набирает обороты, а воздух прогреется до +27: прогноз погоды на 5 мая в Украине

Какой будет погода в ближайшие дни?

Укргидрометцентр указывает, что 5 – 7 мая будет преобладать сухая и относительно стабильная погода. Большинство областей окажутся под влиянием поля повышенного атмосферного давления, который распространится из района Балкан и Черного моря.

Но днем 7 мая с запада приблизится атмосферный фронт, который обусловит кратковременные дожди в западных регионах. Кое-где они будут сопровождаться грозами и усилением ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Наконец, к нам будет поступать теплый воздух с юго-запада, только 05 мая в восточных, южных и большинстве центральных областей еще будет оставаться прохладная воздушная масса,

– отмечают синоптики.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, днем прогнозируют повышение до 22 – 27 градусов тепла. Несколько прохладнее будет в восточных, южных, а также большинстве центральных областей Украины.

Ночью в этих частях страны температура воздуха составит от 6 до 11 градусов тепла. В течение дневного времени в ближайшие дни столбики термометров будут показывать там в пределах от 19 до 24 градусов тепла.



Прогноз погоды в Украине на 5 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра



Прогноз погоды на 6 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

На что обратить внимание?

По данным Укргидрометцентра, в течение 5 – 8 мая на реке Десна будет продолжаться постепенное повышение уровня воды, в частности ниже села Розлеты. Предостерегают, что прирост составит до 1 – 2 сантиметра в сутки.

Это повлечет начальное затопление низменных участков, в частности территории городского пляжа "Золотой берег" в Чернигове. Угрозы негативных последствий пока нет. В то же время возле Новгород-Северского постепенно будет уменьшаться затопление поймы.

Несмотря на это, в части районов Черниговской области все еще будут сохраняться нарушения транспортного сообщения. В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

Какой была погода в апреле?

В третьей декаде апреля в Украине преобладала неустойчивая и преимущественно холодная погода, которая во второй половине этого периода приобрела аномально холодный характер для этого времени года. Были интенсивные заморозки и шквальный ветер.

Выпадали дожди, снег, мокрый снег и град. В северных и восточных областях местами образовывался временный снежный покров. В самые холодные дни среднесуточные показатели были ниже климатической нормы на 5 – 9 градусов.

В целом средняя температура воздуха за декаду оказалась существенно ниже многолетних показателей и соответствовала типичным значения конца марта-начала апреля, поэтому это одна из самых холодных третьих декад апреля с 1961 года.

Напомним, еще в конце апреля в Черниговской, Львовской и Киевской областях сообщали об осадках в виде незначительного снега. В ряде областей объявляли предупреждение о снижении до заморозков.

Осадки в течение периода распределялись неравномерно, в частности, в западных областях их количество было ощутимо меньше нормы, тогда как в восточных регионах преимущественно превышало средние многолетние значения.