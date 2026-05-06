Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Вернутся ли заморозки?

Наталья Птуха сообщила, что в ближайшей перспективе угроза заморозков прошла, поскольку в Украине изменилась воздушная масса на юго-западную, в результате чего ночные температуры начали постепенно повышаться.

О заморозках уже точно не идет, уже изменилась воздушная масса. Уже видим, что и ночная температура наконец повышается,

– отметила она.

Справочно. Заморозки опасны тем, что такие снижения в период активной вегетации растений, могут повреждать их всходы, цветы и завязь. Это может привести к потере или значительному уменьшению будущего урожая.

Несмотря на прохладную ночь в понедельник, 4 апреля, в дальнейшем ночью столбики термометров будут показывать от 8 до 13 градусов тепла. По ее словам, такие комфортные показатели сохранятся и в дальнейшем в течение первой декады мая.

Кроме вышеупомянутого, представительница Укргидрометцентра также добавила, что дневные максимумы могут несколько повыситься и колебаться, в эти часы температура воздуха, как ожидается, составит от 19 до 25 градусов тепла.

В то же время она уточнила что в ближайшие дни в некоторые области могут вернуться осадки, также специалисты предусматривают усиление облачности. Впрочем, подобные явления ощутимо не будут влиять на температурные значения.

"На температуры они сильно влиять не будут. Разве что во время дождя, когда больше облачности, то дневные максимумы могут быть немного ниже. Но воздушная масса остается практически та же", – добавила она.

Обратите внимание! Показатели до более +40 градусов, которые сейчас распространяют в сети, не является фактической температурой воздуха, такие значения вытекают из прогрева от солнца, и могут отличаться от расчетов на метеостанциях.

Как изменится погода вскоре?

На территории Украины в ближайшие дни синоптики прогнозируют ощутимо жаркую погоду предусматривают ощутимо жаркую погоду из-за влияния поля повышенного атмосферного давления. Более того, местами столбики термометров повысятся до 29 градусов тепла.

В целом в Украине до 7 мая ожидается сухая и стабильная погода с повышением температуры до 22 – 27 градусов тепла. В то же время местами могут возникать кратковременные дожди, которые местами даже будут сопровождаться грозами.

Синоптик Игорь Кибальчич ранее также сообщал о том, что в течение ближайшей недели на территории Украины сохранится теплая, а кое-где и жаркая погода, которая местами будет сопровождаться дождями и слабым ветром.