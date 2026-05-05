В Укргидрометцентре рассказали, что 6 мая в Украине ожидаются небольшая облачность. В то же время осадков не будет.

Какую погоду ожидать на 6 мая?

Средняя температура по Украине ночью составит 8 – 13 градусов. Днем воздух прогреется до 19 – 25 градусов тепла. В западных, северных, местами центральных областях столбик термометра поднимется еще выше. Там стоит ожидать 24 – 29 градусов тепла.

Ветер будет господствовать преимущественно юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. В то же время на крайнем западе страны местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности для всех областей Украины, кроме Харьковщины, Донетчины, Луганщины, Запорожья и Крыма.

Где в Украине жаркая погода будет опасной

Какая температура воздуха будет в областных центрах?

Киев +27...+29;

Ужгород +25...+27;

Львов +26...+28;

Ивано-Франковск +26...+28;

Тернополь +26...+28;

Черновцы +26...+28;

Хмельницкий +26...+28;

Луцк +26...+28;

Ровно +26...+28;

Житомир +26...+28;

Винница +26...+28;

Одесса +19...+21;

Николаев +22...+24;

Херсон +21...+23;

Симферополь +19...+21;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +25...+27;

Чернигов +26...+28;

Сумы +25...+27;

Полтава +24...+26;

Днепр +22...+24;

Запорожье +21...+23;

Донецк +21...+23;

Луганск +22...+24;

Харьков +23...+25.

Какая температура воздуха будет в областных центрах

Украинцы в сети заявляли о 40-градусной жаре: что говорят синоптики

В Украину пришла жара, и 5 мая в соцсетях начали массово публиковать фото термометров с показателями +40...+50 °C. Чаще всего такие значения фиксировали на солнце в разных регионах, в частности на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В Украинском гидрометцентре объяснили, что эти цифры не отражают реальную температуру воздуха. Синоптик Наталья Птуха отметила, что термометры на солнце показывают не воздух, а дополнительный нагрев от прямых лучей, асфальта и зданий.

Фактическую температуру измеряют на метеостанциях в тени в специальных защищенных условиях, поэтому она обычно значительно ниже. По прогнозам, 5 мая воздух прогревался до около +27 °C.