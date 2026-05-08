Водночас подекуди збережеться досить спекотна погода. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі на Meteoprog.

Як зміниться погода на вихідних?

Субота, 9 травня

У західних областях можливий туман, у Карпатах і на Прикарпатті випадуть незначні короткочасні дощі, виникатимуть грози. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6...+11 градусів, удень буде до +17...+22 градусів.

У північних областях також прогнозують локальні грози і короткочасні дощі. Температура повітря вночі становитиме в діапазоні +9…+14 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть в межах +18…+23 градусів.

У центральних областях теж можливі незначні короткочасні дощі. Згідно з прогнозом, температура повітря коливатиметься в межах +8…+13 градусів, але вдень значення підвищаться і будуть в діапазоні +20…+25 градусів.

У південних областях та Криму впродовж доби погода буде без суттєвих опадів. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, удень буде +20…+25 градусів, вздовж узбережжя морів – +13…+18 градусів.

У східних областях також не прогнозують істотних опадів, проте погода буде мінливо хмарною. Температура повітря вночі буде +9…+14 градусів, удень +23…+28 градусів, у Луганській області пригріє до +30 градусів.

Неділя, 10 травня

У західних регіонах випаде дощ на Буковині, у Карпатах та Вінницькій області, можлива гроза і туман. Температура повітря вночі становитиме +6…+13 градусів, удень +15…+20 градусів, на Закарпатті пригріє до +23 градусів.

У північних регіонах можливі значні дощі, водночас у Сумській області прогнозують грози. Уночі температура повітря буде +9…+14 градусів, вдень пригріє до +16…+21 градусів, у Сумській області підвищиться до +23 градусів.

У центральних регіонах також прогнозують значні опади та грози. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +10…+15 градусів, упродовж дня буде +17…+22 градусів, у Дніпропетровській області – +22…+27 градусів.

У південних регіонах та Криму також можливі дощі з грозами в Одеській і Миколаївській областях. Температура вночі буде +8...+13 градусів, удень – +16...+21 градусів, у Херсонській та Запорізькій областях – +21...+26 градусів.

У східних регіонах лише подекуди будуть короткочасні дощі та сильний вітер. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах +9…+14 градусів, протягом дня прогнозують підвищення до +24…+29 градусів.

Що прогнозували раніше?

Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр раніше попереджав, що найближчим часом у більшості регіонів країни випадуть короткочасні дощі з грозами, зокрема у Вінницькій, Житомирській і Київській областях.

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теж застерігав про зміну погодних умов. За його словами, невдовзі стовпчики термометрів знизяться на щонайменше 3 – 5 градусів.

До речі, Наталія Птуха в інтерв'ю для 24 Каналу пояснювала, що короткочасні дощі здебільшого будуть літнього характеру. Це означає, що опади можуть бути помірними або навіть зливовими, проте нетривалими.