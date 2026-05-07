Негода увірвалась в Україну: кілька областей накривають грози та шквали

24 Канал зібрав інформацію обласних гідрометцентрів про негоду в Україні.

Коли будуть дощі та грози?

Тепла погода в Україні збережеться, але з 7 травня періодично проходитимуть дощі та можливе утворення окремих гроз.

Так, 8 травня вдень гроза очікується, зокрема, у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Аж до 10 травня дощі прогнозують на Закарпатті, грози – лише 7 – 8 травня.

А от на Харківщину грози та короткочасні дощі прийдуть 9 травня і затримаються щонайменше до 12 травня.

Довідково. I рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення, транспорту та інфраструктури. Населенню треба бути обережними під час перебування на вулиці, уникати дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.

Окрім дощу та грози, 8 травня на Львівщині можливий місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. На Прикарпаття теж налетить місцями шквальний вітер 15 – 20 метрів за секунду.

А на Вінниччині, Тернопільщині, Житомирщині та Сумщині прогнозують вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Зверніть увагу! В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха повідомила, що 9 – 10 травня очікується короткочасне зниження температури на 3 – 5 градусів через проходження атмосферного фронту. Це також супроводжуватиметься збільшенням хмарності. Денна температура становитиме +20 – +25.

