Негода увірвалась в Україну: кілька областей накривають грози та шквали

24 Канал зібрав інформацію обласних гідрометцентрів про негоду в Україні.
Дивіться також Коли в Україну прийде похолодання: синоптикиня назвала дати послаблення спеки
Коли будуть дощі та грози?
Тепла погода в Україні збережеться, але з 7 травня періодично проходитимуть дощі та можливе утворення окремих гроз.
Так, 8 травня вдень гроза очікується, зокрема, у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Аж до 10 травня дощі прогнозують на Закарпатті, грози – лише 7 – 8 травня.
А от на Харківщину грози та короткочасні дощі прийдуть 9 травня і затримаються щонайменше до 12 травня.
Довідково. I рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення, транспорту та інфраструктури. Населенню треба бути обережними під час перебування на вулиці, уникати дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.
Окрім дощу та грози, 8 травня на Львівщині можливий місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. На Прикарпаття теж налетить місцями шквальний вітер 15 – 20 метрів за секунду.
А на Вінниччині, Тернопільщині, Житомирщині та Сумщині прогнозують вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Зверніть увагу! В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха повідомила, що 9 – 10 травня очікується короткочасне зниження температури на 3 – 5 градусів через проходження атмосферного фронту. Це також супроводжуватиметься збільшенням хмарності. Денна температура становитиме +20 – +25.
Погода в Україні: останні новини
Синоптики дали перші прогнози на літо. Метеорологиня Віра Балабух прогнозує, що влітку в Україні погода буде комфортною. Але подекуди утримуватиметься спека, температурні показники будуть дещо вищою за кліматичну норму.
До слова, 5 травня мережу "шокували" термометрами з +40 і навіть +50. Але у коментарі 24 Каналу представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що температура на сонці не є показовою через прогрівання від сонця та інших об'єктів, і вона може відрізнятися від вимірювань на метеостанціях.
Корисно! Плануй день без сюрпризів. Перевір погоду у своєму населеному пункті в сервісі Погода від 24 Каналу.
Також ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу Наталія Птуха дала свої прогнози на літо. Вона зазначила, що погодні процеси в Україні можуть відрізнятися від глобальних континентальних процесів. Наприклад, січень 2026 у світі був одним із найтепліших за всю історію спостережень, а от в Україні – навпаки, холодним.