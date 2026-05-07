Непогода ворвалась в Украину: несколько областей накрывают грозы и шквалы

24 Канал собрал информацию областных гидрометцентров о непогоде в Украине.
Смотрите также Когда в Украину придет похолодание: синоптик назвала даты ослабления жары
Когда будут дожди и грозы?
Теплая погода в Украине сохранится, но с 7 мая периодически будут проходить дожди и возможно образование отдельных гроз.
Так, 8 мая днем гроза ожидается, в частности, в западных, Житомирской и Винницкой областях. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Вплоть до 10 мая дожди прогнозируют на Закарпатье, грозы – только 7 – 8 мая.
А вот на Харьковщину грозы и кратковременные дожди придут 9 мая и задержатся как минимум до 12 мая.
Справочно. I уровень опасности означает потенциальную опасность для населения, транспорта и инфраструктуры. Населению надо быть осторожными во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.
Кроме дождя и грозы, 8 мая на Львовщине возможен местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. На Прикарпатье тоже налетит местами шквальный ветер 15 – 20 метров в секунду.
А в Винницкой, Тернопольской, Житомирской и Сумской областях прогнозируют ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Обратите внимание! В эксклюзивном комментарии для 24 Канала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила, что 9 – 10 мая ожидается кратковременное снижение температуры на 3 – 5 градусов из-за прохождения атмосферного фронта. Это также будет сопровождаться увеличением облачности. Дневная температура составит +20 – +25.
Погода в Украине: последние новости
Синоптики дали первые прогнозы на лето. Метеоролог Вера Балабух прогнозирует, что летом в Украине погода будет комфортной. Но кое-где будет удерживаться жара, температурные показатели будут несколько выше климатической нормы.
К слову, 5 мая сеть "шокировали" термометрами с +40 и даже +50. Но в комментарии 24 Канала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что температура на солнце не является показательной из-за прогревания от солнца и других объектов, и она может отличаться от измерений на метеостанциях.
Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в сервисе Погода от 24 Канала.
Также эксклюзивном интервью для 24 Канала Наталья Птуха дала свои прогнозы на лето. Она отметила, что погодные процессы в Украине могут отличаться от глобальных континентальных процессов. Например, январь 2026 в мире был одним из самых теплых за всю историю наблюдений, а вот в Украине – наоборот, холодным.