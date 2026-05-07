Непогода ворвалась в Украину: несколько областей накрывают грозы и шквалы

24 Канал собрал информацию областных гидрометцентров о непогоде в Украине.

Когда будут дожди и грозы?

Теплая погода в Украине сохранится, но с 7 мая периодически будут проходить дожди и возможно образование отдельных гроз.

Так, 8 мая днем гроза ожидается, в частности, в западных, Житомирской и Винницкой областях. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Вплоть до 10 мая дожди прогнозируют на Закарпатье, грозы – только 7 – 8 мая.

А вот на Харьковщину грозы и кратковременные дожди придут 9 мая и задержатся как минимум до 12 мая.

Справочно. I уровень опасности означает потенциальную опасность для населения, транспорта и инфраструктуры. Населению надо быть осторожными во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Кроме дождя и грозы, 8 мая на Львовщине возможен местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. На Прикарпатье тоже налетит местами шквальный ветер 15 – 20 метров в секунду.

А в Винницкой, Тернопольской, Житомирской и Сумской областях прогнозируют ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Обратите внимание! В эксклюзивном комментарии для 24 Канала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила, что 9 – 10 мая ожидается кратковременное снижение температуры на 3 – 5 градусов из-за прохождения атмосферного фронта. Это также будет сопровождаться увеличением облачности. Дневная температура составит +20 – +25.

