Соответствующую информацию в эксклюзивном комментарии для 24 Канала сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Когда ослабнет жара?

Наталья Птуха объяснила, что незначительное похолодание в течение 9 – 10 мая будет связано с прохождением атмосферного фронта. Специалист рассказала, что для Киевской области в этот период прогнозируют увеличение облачности.

Из-за этого дневной прогрев станет менее интенсивным, чем это было в предыдущие солнечные дни. По предварительным прогнозам, атмосферный фронт начнет влиять на погоду с вечера 8 мая и удержится в течение выходных.

В то же время вопрос осадков для Киева, по ее словам, еще будут уточнять, поскольку в теплый период дожди во время прохождения фронтов часто имеют неравномерный характер и напрямую зависят от прогревания поверхности.

Представительница Укргидрометцентра говорит, что на фоне таких изменений дневные максимумы в пределах от 27 до 28 градусов тепла, которые в основном фиксируют сейчас, снизятся лишь на несколько градусов и составят от 20 до 25 градусов тепла.



Прогноз погоды на 9 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра



Прогноз погоды на 10 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! В течение 6 – 8 мая в большинстве областей предусматривают чрезвычайный уровень пожарной опасности. В зависимости от суток исключениями станут Крым, часть восточных регионов, а также некоторые и северные области.

Что этому предшествовало?

Несколько дней назад руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань также сообщал, что 9 – 10 мая на погоду в Украине могут повлиять малоактивные атмосферные фронты атлантических циклонов.

Подобные изменения принесут локальные грозовые дожди. В то же время существенного ухудшения погоды не ожидается. Анализ прогнозов европейских метеоцентров также указывает на вероятность нескольких дождливых дней в середине мая.

По его словам, такие незначительные изменения будут сопровождаться незначительным снижением температур. Таким образом он также подтвердил, что столбики термометров уже вскоре могут опуститься на минимум 3 – 5 градусов.

Какой будет погода в ближайшие дни?

Несмотря на вышеупомянутое незначительное снижение температур, резких погодных изменений не ожидается, ситуацию в ближайшее время будет определять поле повышенного атмосферного давления, также в Украине все же ожидается больше солнца.

В частности, еще в ближайшие дни показатели от 24 до 29 градусов тепла прогнозируют для Винницкой, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областей. Кое-где будет жарче.

В целом температурные показатели в течение этой недели ожидаются намного выше, чем это было на прошлой неделе и в конце апреля. Впрочем, в западных, восточных и северных областях возможны кратковременные дожди с грозами.