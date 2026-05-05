Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности для всех областей Украины, кроме Харьковщины, Донетчины, Луганщины, Запорожья и Крыма.

Какие области Украины накроет жара?

Так, в ряде регионов температура воздуха будет колебаться от 24 до 29 градусов тепла. Это такие области, как:

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Тернопольская

Хмельницкая,

Киевская

Столбик термометра будет достигать 25 – 30 градусов в таких регионах, как

Ивано-Франковская область,

Ровенская область,

Черниговская область.

Температура воздуха 23 – 28 градусов будет в Сумской и Черкасской областях. Воздух может прогреться до 27 градусов на Закарпатье, Львовской, в Черновицкой и Николаевских областях.

Максимальную отметку в 26 градусов ожидают на Харьковщине, Кировоградщине, Одесской области.

25 градусов можно будет увидеть на термометре в Днепропетровской и Херсонской областях.

По данным синоптиков, температура воздуха не должна превысить 24 градусов в Запорожской и Полтавской областях.

Какая погода будет царить в Украине в ближайшее время?

В Украине в ближайшие дни установится стабильная и теплая погода без резких изменений. По словам представительницы Укргидрометцентра Наталья Птуха, это связано с полем повышенного атмосферного давления: будет больше солнца, а юго-западный ветер принесет теплые воздушные массы.

Температура ночью составит +8...+15 градусов, днем – +19...+26 градусов, местами до +29 градусов. Такие показатели в целом в пределах климатической нормы, хотя иногда могут превышать ее на несколько градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич добавляет, что потепление будет быстрым и местами будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами. Теплее всего будет на западе и севере страны.