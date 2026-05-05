Укргідрометцентр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки для усіх областей України, окрім Харківщини, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Криму.

Які області України накриє спека?

Так, у низці регіонів температура повітря коливатиметься від 24 до 29 градусів тепла. Це такі області, як:

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Тернопільська

Хмельницька,

Київська

Стовпчик термометра сягатиме 25 – 30 градусів у таких регіонах, як

Івано-Франківщина,

Рівненщина,

Чернігівщина.

Температура повітря 23 – 28 градусів буде на Сумщині та Черкащині. Повітря може прогрітися до 27 градусів на Закарпатті, Львівщині, у Чернівецькій та Миколаївських областях.

Максимальну позначку у 26 градусів очікують на Харківщині, Кіровоградщині, Одещині.

25 градусів можна буде побачити на термометру на Дніпропетровщині та Херсонщині.

За даними синоптиків, температура повітря не має перевищити 24 градусів на Запоріжжі та Полтавщині.

Яка погода пануватиме в Україні найближчим часом?

В Україні найближчими днями встановиться стабільна і тепла погода без різких змін. За словами представниці Укргідрометцентру Наталія Птуха, це пов’язано з полем підвищеного атмосферного тиску: буде більше сонця, а південно-західний вітер принесе теплі повітряні маси.

Температура вночі становитиме +8…+15 градусів, вдень – +19…+26 градусів, місцями до +29 градусів. Такі показники загалом у межах кліматичної норми, хоча подекуди можуть перевищувати її на кілька градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич додає, що потепління буде швидким і місцями супроводжуватиметься короткочасними дощами та грозами. Найтепліше буде на заході та півночі країни.