В Офісі президента нагадали позицію українського лідера. Її озвучив радник ОП Сергій Лещенко в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Дивіться також Чи діє перемир’я, оголошене між Україною та Росією: хронологія подій і найважливіші заяви

Чи зустрінеться Зеленським з Путіним у Москві?

Лещенко підкреслив те, про що неодноразово наголошував глава держави. Він готовий до зустрічі з Путіним будь-де, за винятком Москви.

Москва, пояснив чиновник, – це столиця держави-агресора. "Такий формат переговорів неможливий", – додав він.

Нагадаємо, що 9 травня у коментарі пропагандистам радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що, мовляв, очільник Кремля готовий прийняти Зеленського у Москві.

Раніше і сам Путін кликав Зеленського у Москву. Це відбувалося ще наприкінці літа 2025 року. Володимир Зеленський пояснив, що диктатор у такий спосіб просто хотів уникнути зустрічі на рівні лідерів.

Потім ще неодноразово у Кремлі цинічно кликали Зеленського до російської столиці.

Зауважимо, що сам український лідер тривалий час висловлює бажання зустрітися з Путіним особисто. За словами політика, саме на такій зустрічі він готовий обговорювати найбільш складні питання – територіальні.

До слова, Україна попросила певні столиці про організацію потенційної зустрічі Зеленського з Путіним. Йдеться, зокрема, про Туреччину.

Навіщо у Кремлі заявляють про готовність зустрітися із Зеленським?

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив, що заяви про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським адресовані не Україні, а насамперед США та Китаю.

За його словами, Росія намагається переконати Дональда Трампа та Пекін, що саме Кремль нібито готовий до миру, а Україна – ні.

Водночас Коваленко наголосив, що Путін не збирається реально завершувати війну, адже Росія й надалі вимагає поступок щодо українських територій. Експерт також зазначив, що попри заяви про переговори, Росія готується до нових наступальних дій навесні та влітку. Основний тиск очікується на Сході та Запорізькому напрямку, а також на Сумщині й Харківщині, щоб розтягнути українські сили.

У США неодноразово пропонували провести тристоронню зустріч за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Україна підтримує таку ідею, однак Кремль виступає проти.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв пояснив, що Дональд Трамп, ймовірно, бачить таку зустріч лише на фінальному етапі переговорів – для підписання або узгодження мирних домовленостей.

За словами Краєва, Росія не хоче переговорів із Зеленським на рівних і намагається вести діалог зі США без участі України та Європи. У Кремлі побоюються, що пряма зустріч Зеленського, Путіна і Трампа зруйнує головний російський пропагандистський наратив і покаже Україну як рівноправного учасника переговорів. Саме тому, на думку експерта, Україна наполягає на тристоронньому форматі, а США залишаються відкритими до такої ідеї.