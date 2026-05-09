В Офисе президента напомнили позицию украинского лидера. Ее озвучил советник ОП Сергей Лещенко в эфире телеканала "Мы – Украина".

Встретится ли Зеленским с Путиным в Москве?

Лещенко подчеркнул то, о чем неоднократно подчеркивал глава государства. Он готов к встрече с Путиным где угодно, за исключением Москвы.

Москва, объяснил чиновник, – это столица государства-агрессора. "Такой формат переговоров невозможен", – добавил он.

Напомним, что 9 мая в комментарии пропагандистам советник Путина Юрий Ушаков заявил, что, мол, глава Кремля готов принять Зеленского в Москве.

Ранее и сам Путин звал Зеленского в Москву. Это происходило еще в конце лета 2025 года. Владимир Зеленский объяснил, что диктатор таким образом просто хотел избежать встречи на уровне лидеров.

Затем еще неоднократно в Кремле цинично звали Зеленского в российскую столицу.

Заметим, что сам украинский лидер длительное время выражает желание встретиться с Путиным лично. По словам политика, именно на такой встрече он готов обсуждать наиболее сложные вопросы – территориальные.

К слову, Украина попросила определенные столицы об организации потенциальной встречи Зеленского с Путиным. Речь, в частности, о Турции.

Зачем в Кремле заявляют о готовности встретиться с Зеленским?

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил, что заявления о готовности Путина к встрече с Зеленским адресованы не Украине, а прежде всего США и Китаю.

По его словам, Россия пытается убедить Дональда Трампа и Пекин, что именно Кремль якобы готов к миру, а Украина – нет.

В то же время Коваленко отметил, что Путин не собирается реально завершать войну, ведь Россия и в дальнейшем требует уступок по украинским территориям. Эксперт также отметил, что несмотря на заявления о переговорах, Россия готовится к новым наступательным действиям весной и летом. Основное давление ожидается на Востоке и Запорожском направлении, а также на Сумщине и Харьковщине, чтобы растянуть украинские силы.

В США неоднократно предлагали провести трехстороннюю встречу с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Украина поддерживает такую идею, однако Кремль выступает против.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев объяснил, что Дональд Трамп, вероятно, видит такую встречу только на финальном этапе переговоров – для подписания или согласования мирных договоренностей.

По словам Краева, Россия не хочет переговоров с Зеленским на равных и пытается вести диалог с США без участия Украины и Европы. В Кремле опасаются, что прямая встреча Зеленского, Путина и Трампа разрушит главный российский пропагандистский нарратив и покажет Украину как равноправного участника переговоров. Именно поэтому, по мнению эксперта, Украина настаивает на трехстороннем формате, а США остаются открытыми к такой идее.