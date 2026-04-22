Про це повідомляє 24 Канал після зустрічі глави МЗС з журналістами.
Де може відбутися зустріч Зеленського і Путіна?
Україна попросила певні столиці про організацію потенційної зустрічі Зеленського з Путіним. Йдеться зокрема про Туреччину.
Сибіга зазначив, що Україна готова до переговорів і в інших столицях, якщо це не Москва чи Мінськ.
Голова МЗС України також зазначив, що патова ситуація на полі бою, очікуване розблокування кредиту на 90 мільярдів доларів від ЄС, зниження ефективності російських повітряних атак та успішність українських далекобійних ударів посилюють її переговірну позицію.
Зустріч Путіна і Зеленського може відбутися у Туреччині
Україна висловила готовність до зустрічі Зеленського з Путіним у Туреччині за участі Ердогана та Трампа. Зеленський уже передав відповідні сигнали турецькій стороні під час візиту до Стамбула 4 квітня.
Президент Зеленський також заявляв про готовність зустрітися з Владіміром Путіним, щоб зупинити значні втрати на війні. Водночас він вважає ультиматуми Росії неприйнятними.