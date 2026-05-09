Такую информацию обнародовал руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань в фейсбуке.

Как изменится погода в Украине?

Синоптик предупредил об ухудшении погоды, в частности в Черкасской области, из-за влияния циклона, который сформировался на фоне активной атлантической циркуляции. Атмосферные фронты принесут дожди различной интенсивности.

Кое-где они будут сопровождаться грозами. Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла, днем будет от 15 до 20 градусов тепла. Ощущение прохлады будет усиливать ветер северных направлений.

Кроме вышеупомянутого, Виталий Постригань, ссылаясь на предыдущие прогнозы, сообщает, что циклоническая деятельность сохранится в следующей неделе, из-за чего опять же будут выпадать дожди различной интенсивности.

Несмотря на это, по его словам, иногда возможны короткие периоды с солнечной погодой. Он добавил, что температура воздуха будет оставаться в пределах климатической нормы мая, сильной жары в ближайшее время не будет.

Для мая дожди – это естественная инвестиция в лето: чем лучше запас влаги весной, тем легче природа переносит жару в июне-июле. Так что – зонтики и дождевики держим наготове,

– объяснил он.

Какова причина таких изменений?

В интервью "Телеграфу" синоптик уже объяснял, что погодные условия в Украине начинает определять циклон "Anne", который постепенно охватывает территорию страны. Его атмосферные фронты уже принесли осадки в виде дождя.

Также, по словам специалиста, это стало причиной снижения температуры воздуха в западные регионах. Он пояснил, что до этого в Украине было тепло из-за сильного антициклона, но сейчас он смещается на юго-восток.

Справочно. Антициклоном называют область повышенного атмосферного давления, которая в основном приносит стабильную и сухую погоду. Когда над территорией страны царит антициклон, осадков и облаков становится меньше.

На что стоит обратить внимание?

Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что ночью 10 и 11 мая на поверхности почвы и местами в воздухе возможны понижения температур до заморозков 0 – 2 градусов, объявили І уровень опасности, желтый.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что до конца текущей недели погода на территории Украины будет переменчивой из-за прохождения атмосферных фронтов. Из-за этого местами выпадут дожди, местами значительные, и будут грозы.

Также прогноз синоптика свидетельствует о снижениипонижении температурных значений в некоторых областях, в частности западных и северных. Причиной станет поступление прохладного воздуха. Зато в восточной части будет жарко.