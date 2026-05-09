Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

Где прогнозируют непогоду?

В субботу, 9 мая, синоптик прогнозирует незначительные кратковременные дожди для некоторых северных и центральных областей, а также Прикарпатья и Карпат. Кое-где, за исключением центральных регионов, они будут сопровождаться грозами.

В южных и восточных областях будет преобладать сухая и теплая погода. Ветер будет двигаться переменными направлениями, основном со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. В восточных и южных регионах от будет от 5 до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 10 мая, дожди прогнозируют по всей территории Украины. В северных, центральных и южных регионах местами они будут значительными, в восточных подобные осадки, вероятно, даже будут сопровождаться шквалами.

В других областях ветер также в основном будет двигаться переменными направлениями, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Грозы накроют западные, а также Сумскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области.

Является ли нормальным возвращение грозы?

Отметим, что грозы являются достаточно характерным явлением для мая, поскольку это типичный признак перехода к теплому сезону. В этот период земная поверхность начинает активно прогреваться, из-за чего атмосфера становится более неустойчивой.

В то же время в воздухе накапливается влага. Именно сочетание теплого воздуха у поверхности земли и прохождения атмосферных фронтов приводит к образованию кучево-дождевых облаков, которые и приносят кратковременные дожди и грозы.

Также такие условия могут сопровождаться шквалами и градом. В то же время заметим, что шквалами называют именно то кратковременное увеличение скорости ветра, которое происходит исключительно во время сильных ливней и гроз.

Какой будет погода вскоре?

Несмотря на теплую погоду, на выходных в Украине ожидается непродолжительное снижение температуры воздуха. По предварительным прогностическим оценкам, показатели могут снизиться на несколько градусов по сравнению с предыдущими днями.

Заметим, что согласно словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, вышеупомянутые явление не будут удерживаться на территории Украины долго, поскольку 10 мая атмосферный фронт будет выходить через северо-восток.

Кстати, в интервью 24 Канала рассказывали, что заморозки на территории Украины маловероятны до конца первой декады мая из-за доминирования теплой воздушной массы. Поэтому ночных снижений пока не предвидят.