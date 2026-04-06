Про це повідомили у КМДА.

Яка погода у Києві?

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують вдень у Києві пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Довідково. Перший рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення та ускладнення роботи транспорту та інфраструктури. Населенню треба бути обережними під час перебування на вулиці, уникати дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.

Через шквальний вітер Київзеленбуд для збереження полотнища від пошкоджень приспустив прапор. У такому стані він залишатиметься до покращення погодних умов.

До слова, висота флагштока на Печерських пагорбах – майже 90 метрів, вага – 32 тони, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

