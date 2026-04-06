Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду чекати 6 квітня?

За даними синоптиків, у понеділок хмарна погода з проясненнями буде по всій Україні. Вночі дощі йтимуть у більшості західних областей, а вдень – по всій території країни, окрім південного сходу.

Південно-західний вітер переходитиме у північно-західний. Його швидкість буде 7 – 12 метрів за секунду. Пориви у 15 – 20 метрів за секунду очікуються уночі в Карпатах, а вдень – на заході, переважно на півночі та в центрі країни.

Синоптики прогнозують, що температура повітря в нічні години буде від +3 до +8 градусів. Водночас на сході та північному сході прохолодніше – від +1 до +6 градусів. На поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до -3 градусів.

Удень температура повітря на заході буде +11 – +16 градусів, а в інших областях пригріє до +15 – +20 градусів.

Актуально! Вологість, сила вітру, схід та захід сонця. Дізнайся більше про те, якою буде погода днями. Переходь у новий сервіс Погода від 24 Каналу.

Яка буде температура у великих містах?

Київ +13...+15

Ужгород +15...+17

Львів +11...+13

Івано-Франківськ +13...+15

Тернопіль +13...+15

Чернівці +13...+15

Хмельницький +13...+15

Луцьк +11...+13

Рівне +11...+13

Житомир +13...+15

Вінниця +17...+19

Одеса +18...+20

Миколаїв +18...+20

Херсон +17...+19

Сімферополь +17...+19

Кропивницький +20...+22

Черкаси +18...+20

Чернігів +13...+15

Суми +13...+15

Полтава +17...+19

Дніпро +18...+20

Запоріжжя +17...+19

Донецьк +18...+20

Луганськ +17...+19

Харків +17...+19

Прогноз погоди на 6 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

