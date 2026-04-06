Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду чекати 6 квітня?

За даними синоптиків, у понеділок хмарна погода з проясненнями буде по всій Україні. Вночі дощі йтимуть у більшості західних областей, а вдень – по всій території країни, окрім південного сходу.

Південно-західний вітер переходитиме у північно-західний. Його швидкість буде 7 – 12 метрів за секунду. Пориви у 15 – 20 метрів за секунду очікуються уночі в Карпатах, а вдень – на заході, переважно на півночі та в центрі країни.

Синоптики прогнозують, що температура повітря в нічні години буде від +3 до +8 градусів. Водночас на сході та північному сході прохолодніше – від +1 до +6 градусів. На поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до -3 градусів.

Удень температура повітря на заході буде +11 – +16 градусів, а в інших областях пригріє до +15 – +20 градусів.

Яка буде температура у великих містах?

  • Київ +13...+15
  • Ужгород +15...+17
  • Львів +11...+13
  • Івано-Франківськ +13...+15
  • Тернопіль +13...+15
  • Чернівці +13...+15
  • Хмельницький +13...+15
  • Луцьк +11...+13
  • Рівне +11...+13
  • Житомир +13...+15
  • Вінниця +17...+19
  • Одеса +18...+20
  • Миколаїв +18...+20
  • Херсон +17...+19
  • Сімферополь +17...+19
  • Кропивницький +20...+22
  • Черкаси +18...+20
  • Чернігів +13...+15
  • Суми +13...+15
  • Полтава +17...+19
  • Дніпро +18...+20
  • Запоріжжя +17...+19
  • Донецьк +18...+20
  • Луганськ +17...+19
  • Харків +17...+19

Погода в Україні 6 квітня 2026Прогноз погоди на 6 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду принесе квітень?

  • Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт пояснив 24 Каналу, що весна – перехідний сезон між зимою та літом. Тому березень і квітень є мінливими, а температура може коливатись від +33 до -22 градусів.

  • Наприклад орієнтовно з 9 – 10 квітня синоптик прогнозує похолодання та заморозки уночі. Вдень температура повітря місцями знизиться до +1 – +8 градусів. Водночас на півдні буде дещо тепліше.