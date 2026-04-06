Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какую погоду ждать 6 апреля?
По данным синоптиков, в понедельник облачная погода с прояснениями будет по всей Украине. Ночью дожди будут идти в большинстве западных областей, а днем – по всей территории страны, кроме юго-востока.
Юго-западный ветер будет переходить в северо-западный. Его скорость будет 7 – 12 метров в секунду. Порывы в 15 – 20 метров в секунду ожидаются ночью в Карпатах, а днем – на западе, преимущественно на севере и в центре страны.
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в ночные часы будет от +3 до +8 градусов. В то же время на востоке и северо-востоке прохладнее – от +1 до +6 градусов. На поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -3 градусов.
Днем температура воздуха на западе будет +11 – +16 градусов, а в других областях пригреет до +15 – +20 градусов.
Какая будет температура в крупных городах?
- Киев +13...+15
- Ужгород +15...+17
- Львов +11...+13
- Ивано-Франковск +13...+15
- Тернополь +13...+15
- Черновцы +13...+15
- Хмельницкий +13...+15
- Луцк +11...+13
- Ровно +11...+13
- Житомир +13...+15
- Винница +17...+19
- Одесса +18...+20
- Николаев +18...+20
- Херсон +17...+19
- Симферополь +17...+19
- Кропивницкий +20...+22
- Черкассы +18...+20
- Чернигов +13...+15
- Сумы +13...+15
- Полтава +17...+19
- Днепр +18...+20
- Запорожье +17...+19
- Донецк +18...+20
- Луганск +17...+19
- Харьков +17...+19
Прогноз погоды на 6 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду принесет апрель?
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит объяснил 24 Каналу, что весна – переходный сезон между зимой и летом. Поэтому март и апрель являются изменчивыми, а температура может колебаться от +33 до -22 градусов.
Например ориентировочно с 9 – 10 апреля синоптик прогнозирует похолодание и заморозки ночью. Днем температура воздуха местами снизится до +1 – +8 градусов. В то же время на юге будет несколько теплее.