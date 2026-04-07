Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки та закликають бути обережними. Відео негоди опублікували місцеві телеграм-канали.

Що відомо про погіршення погоди у Києві?

У столиці подекуди знову спостерігається град, який супроводжується сильним вітром. За даними синоптиків, пориви можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду, що створює потенційну небезпеку для людей і інфраструктури.

В Укргідрометцентрі оголосили І рівень небезпечності – жовтий. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних служб, енергетики та рух транспорту. Влада закликала мешканців дотримуватися базових правил безпеки: щільно зачиняти вікна, прибрати речі з балконів і не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач.

Нагадаємо, що напередодні, 6 квітня, столицю накрив вечірній град, через що на дорогах міста була погана видимість.

Водночас така погода є продовженням загального погіршення по країні. Раніше сильна негода накрила Волинь, Рівненську та Львівські області. Там випав інтенсивний град, вирували шквали, а також були зафіксовані пошкодження будівель і знеструмлення населених пунктів.

Зокрема, у Рівненській області буревій пошкодив покрівлю ліцею, що свідчить про силу стихії. Синоптики зазначають, що "тепла весна взяла паузу", а погодні умови найближчими днями залишатимуться нестабільними.

Чи будуть часті грози у квітні?

У квітні українці можуть очікувати перші весняні грози, проте передбачити їхню частоту наразі дуже складно. Синоптик Сергій Семиліт пояснює, що раніше завчасне прогнозування було можливе завдяки радіолокаційним установкам, які дозволяли визначати ймовірні місця виникнення гроз.

Через повномасштабну війну ці установки були зруйновані з першого дня вторгнення, тому синоптики тепер відстежують грози лише за синоптичною картою та супутниками. За словами Семиліта, у нинішніх умовах спрогнозувати грозу можна лише за 2 доби наперед, максимум за 3. Це означає, що передбачити, чи буде гроза за тиждень, наразі неможливо.

Попри обмежені можливості прогнозування, експерти радять українцям стежити за оновленнями погоди та бути готовими до раптових метеорологічних явищ протягом квітня.

