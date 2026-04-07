Що відомо про ситуацію в енергосистемі 7 квітня?

Енергетики активно працюють, щоб повернути електропостачання для всіх абонентів, про що повідомили в Міненерго.

Наразі знеструмлення відбуваються у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Проте на ситуацію зі світлом вплинула також й негода. У зв'язку з погодними умовами без електропостачання залишаються понад 170 населених пунктів у таких областях:

Дніпропетровській;

Житомирській;

Київській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Одеській;

Тернопільській;

Полтавській;

Хмельницькій.

Ремонтні бригади вже працюють над відновленням світла.

Важливо! Водночас у вівторок, 7 квітня, застосування обмежень не прогнозується.

Але сьогодні є потреба в ощадливому енергоспоживанні в усіх регіонах України. Про це повідомили в Укренерго.

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00 та не вмикайте кілька таких приладів одночасно,

– йдеться у повідомленні.

Водночас ситуація в українській енергосистемі може змінюватись. Тому українцям порадили пильно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соціальних мережах оператора системи розподілу (обленерго).

Нагадаємо! Стежити за повідомленнями дійсно важливо. Наприклад, у понеділок, 6 квітня, були застосовані аварійні відключення світла у столиці, про що повідомили у ДТЕК. Однак в Укренерго наголосили, що такий тип відключення застосовували ще в деяких регіонах – на тлі важкої ситуації в енергосистемі через російські обстріли.

