Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення, а енергетики готуються до відновлення. Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Славутича: що відомо?

Зранку 6 квітня російські війська вкотре завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під ворожу атаку потрапив Славутич, що призвело до повного знеструмлення міста.

Унаслідок удару без електропостачання залишилися приблизно 21 тисяча мешканців. Через пошкодження енергетичних об’єктів відновлення наразі неможливе до стабілізації безпекової ситуації.

Попри відсутність електрики, критична інфраструктура Славутича продовжує функціонувати. Усі важливі об’єкти оперативно перевели на резервне живлення.

Зокрема:

забезпечено водопостачання;

соціальні установи працюють на генераторах;

зв’язок та інтернет залишаються стабільними.

Це дозволяє місту зберігати базову життєдіяльність навіть в умовах повного блекауту.

Енергетики готові розпочати відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація. Через ризик повторних обстрілів роботи наразі відкладаються.

Для підтримки населення у Славутичі відкрили пункти незламності. Там місцеві жителі можуть отримати допомогу, зарядити гаджети, зігрітися та скористатися базовими послугами.

Мешканців закликають зберігати спокій, підтримувати одне одного та користуватися доступними сервісами допомоги.

