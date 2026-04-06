Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание, а энергетики готовятся к восстановлению. Об этом сообщает глава Киевской ОГА Николай Калашник.
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Славутича: что известно?
Утром 6 апреля российские войска в очередной раз нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под вражескую атаку попал Славутич, что привело к полному обесточиванию города.
В результате удара без электроснабжения остались примерно 21 тысяча жителей. Из-за повреждения энергетических объектов восстановление пока невозможно до стабилизации ситуации с безопасностью.
Несмотря на отсутствие электричества, критическая инфраструктура Славутича продолжает функционировать. Все важные объекты оперативно перевели на резервное питание.
В частности:
обеспечено водоснабжение;
социальные учреждения работают на генераторах;
связь и интернет остаются стабильными.
Это позволяет городу сохранять базовую жизнедеятельность даже в условиях полного блэкаута.
Энергетики готовы начать восстановительные работы сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью. Из-за риска повторных обстрелов работы пока откладываются.
Для поддержки населения в Славутиче открыли пункты несокрушимости. Там местные жители могут получить помощь, зарядить гаджеты, согреться и воспользоваться базовыми услугами.
Жителей призывают сохранять спокойствие, поддерживать друг друга и пользоваться доступными сервисами помощи.
Какие еще города пострадали из-за атаки врага?
В ночь на 6 апреля Одесса попала под массированный обстрел российских дронов. Известно, что пострадали 12 частных домов, уничтожено 27 автомобилей, поврежден многоэтажный жилой комплекс, дошкольное учреждение и магазин. К сожалению, в результате атаки погибли 3 человека, еще 10 получили ранения.
Не обошлось без ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Враг нанес воздушный удар по Черниговской области. Атака повредила энергетический объект в Новгород-Северском районе. Впоследствии сообщили, что также в результате атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилуцком районах.