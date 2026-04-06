Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание, а энергетики готовятся к восстановлению. Об этом сообщает глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Славутича: что известно?

Утром 6 апреля российские войска в очередной раз нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под вражескую атаку попал Славутич, что привело к полному обесточиванию города.

В результате удара без электроснабжения остались примерно 21 тысяча жителей. Из-за повреждения энергетических объектов восстановление пока невозможно до стабилизации ситуации с безопасностью.

Несмотря на отсутствие электричества, критическая инфраструктура Славутича продолжает функционировать. Все важные объекты оперативно перевели на резервное питание.

В частности:

обеспечено водоснабжение;

социальные учреждения работают на генераторах;

связь и интернет остаются стабильными.

Это позволяет городу сохранять базовую жизнедеятельность даже в условиях полного блэкаута.

Энергетики готовы начать восстановительные работы сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью. Из-за риска повторных обстрелов работы пока откладываются.

Для поддержки населения в Славутиче открыли пункты несокрушимости. Там местные жители могут получить помощь, зарядить гаджеты, согреться и воспользоваться базовыми услугами.

Жителей призывают сохранять спокойствие, поддерживать друг друга и пользоваться доступными сервисами помощи.

