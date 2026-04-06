Подробности рассказали в Черниговском облэнерго. Вот что известно на данный момент.
Что известно о воздушном ударе по Черниговщине?
После 1 часа ночи Черниговоблэнерго опубликовало в социальных сетях важную информацию. Она касалась последствий обстрела Черниговской области вражескими войсками, который случился на границе суток 5 и 6 апреля.
Атака повредила энергетический объект в Новгород-Северском районе. Обесточены более 10 тысяч абонентов. Энергетики запланировали начать аварийно-восстановительные работы, как только позволила бы ситуация с безопасностью.
А ближе к 6 утра стало известно, что также в результате атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилуцком районах.
0 8 утра власти сообщили, что в результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточены более 280 тысяч абонентов в Черниговском и Корюковском районах.
Где еще раздавались взрывы в течение суток?
- В ночь на 6 апреля российские беспилотники атаковали Одессу, что привело к серии взрывов в городе. Предварительно известно о попадании по жилой застройке и повреждениях в нескольких районах.
- А днем в Харькове прогремели взрывы. Враг ударил по городу реактивным "Шахедом", несколько многоквартирных домов получили повреждения.
- В Никополе российский FPV-дрон попал по автомобилю. К сожалению, водитель погиб, а его жена госпитализирована в тяжелом состоянии.