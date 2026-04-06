Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Пуски КАБ на восток Харьковщины. БпЛА на Сумщине, мимо Тростянец курсом на юго-запад. Российские войска утром нанесли удар по энергетической инфраструктуре Славутича. В результате атаки город полностью остался без электроснабжения – без света оказались около 21 тысячи жителей. Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание, а энергетики готовятся к восстановлению. БпЛА с Сумщины – курсом на Полтавщину. Пуски КАБ на Запорожье и Донецкую область. Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую, Николаевскую область. БпЛА на Харьковщину. Пуски КАБ. Группы БПЛА на Одессу. БпЛА из Донецкой области на Харьковщину. БпЛА в направлении Запорожья. Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую, Николаевскую область. Группа БпЛА на Харьков. БпЛА в направлении Павлограда. Пуски КАБ в Донецкую и Днепропетровскую области. Вражеский БпЛА на Киевщине, южнее Яготина, в направлении Переяслава. Несколько вражеских БпЛА на севере Черниговщины и Сумщины. БпЛА в пригороде Днепра. Несколько вражеских БпЛА в районе Буялыка и Доброслава в Одесской области, курс северо-западный Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую/Николаевскую область. Черниговщина: группа БпЛА в районе Холмов. БпЛА в направлении Запорожья и Сум.
Враг атаковал Славутич
