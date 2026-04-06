Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські безпілотники.

06:48, 6 квітня

БпЛА із Сумщини – курсом на Полтавщину.

06:23, 6 квітня

Пуски КАБ на Запоріжжя та Донеччину.

05:56, 6 квітня

Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину, Миколаївщину.

03:40, 6 квітня

БпЛА на Харківщину. Пуски КАБ.

02:57, 6 квітня

Групи БпЛА на Одесу.

БпЛА із Донеччини на Харківщину.

БпЛА у напрямку Запоріжжя.

02:14, 6 квітня

Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину, Миколаївщину. Група БпЛА на Харків.

01:34, 6 квітня

БпЛА у напрямку Павлограда.

22:57, 5 квітня

Пуски КАБ на Донеччину та Дніпропетровщину.

22:57, 5 квітня

Ворожий БпЛА на Київщині, південніше Яготина, у напрямку Переяслава.

22:47, 5 квітня

Декілька ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини.

20:15, 5 квітня

БпЛА у передмісті Дніпра.

20:00, 5 квітня

Декілька ворожих БпЛА у районі Буялика та Доброслава на Одещині, курс північно-західний

19:40, 5 квітня

Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.

18:33, 5 квітня

Чернігівщина: група БпЛА в районі Холмів.

18:22, 5 квітня

БпЛА в напрямку Запоріжжя та Сум.